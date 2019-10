Sabaudia, due concorsi pubblici per otto figure amministrative al Comune

Concorsi pubblici per otto figure amministrative al Comune di Sabaudia. I due concorsi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda le figure, tre son le unità ricercate con profilo professionale di Istruttore Amministrativo (categoria C1) e cinque le unità di Collaboratore Amministrativo (categoria B3).

Il concorso pubblico è per titoli ed esami e relativo a figure da assumere a tempo pieno ed indeterminato. Sull’Albo Pretorio del Comune di Sabaudia si possono trovare i bandi e le domande di partecipazione, da presentare entro il 25 novembre, con tutti i dettagli.

“Le nuove assunzioni - spiegano dall’Amministrazione - andranno a coprire parte dei posti vacanti presenti all’interno del Comune, già sottorganico anche per i diversi pensionamenti avvenuti nell’ultimo periodo e che avverranno nei prossimi mesi”.