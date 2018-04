Migliori olii extravergine in Italia: due aziende pontine premiate con l’Ercole Olivario

Ancora riconoscimenti per l’olio extravergine di oliva pontino. Due sono state le aziende premiate con l’Ercole Olivario.

Si è chiusa presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia la XXVI edizione dell’Ercole Olivario, il concorso per la valorizzazione delle eccellenze olearie territoriali italiane, che dal 1993 premia i migliori oli extravergine di oliva italiani.

Le aziende in corcorso e le premiate

Dei 100 finalisti del concorso indetto dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e con il sostegno dell’intero Sistema Camerale Nazionale, 13 provenivano dal Lazio e 6 dalla provincia di Latina. Nello specifico, l’olio evo del territorio pontino è stato rappresentato a livello nazionale da Villa Pontina di Lucio Pontecorvi, dall’azienda agricola Alfredo Cetrone e dalla Società cooperativa Santina delle Fate, tutte ubicate nel territorio di Sonnino, e dalle aziende agricole biologiche Paola Orsini e Alessandro Scanavini, rispettivamente di Priverno e Sabaudia.

Tra l’eccellenze decretate nell’edizione 2018, il primo premio per la sezione DOP Fruttato intenso è andato all’olio extravergine Dop Colline Pontine dell’Azienda Agricola Alfredo Centrone di Sonnino mentre l’olio extravergine intenso dell’Azienda Santina delle Fate di Sonnino si è classificato al secondo posto nella sezione Fruttato intenso.

I commenti

“Anche quest'anno – ha dichiarato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia – l’Ercole Olivario testimonia la nostra grande qualità - ben 46 le denominazioni Dop e Igp - rispetto ad una nazione come la Spagna che ha puntato sulla quantità. La competizione fotografa il grande rinnovamento che sta caratterizzando il comparto: crescono i giovani olivicoltori, preparati, con un percorso di studi alle spalle e sempre più desiderosi di investire in agricoltura. È il Lazio che spicca come regione capofila per numero di etichette iscritte (erano 47), davanti persino a Umbria, Puglia e Toscana che confermano comunque un'indiscussa qualità”.

“La buona produzione dell’autunno scorso, tra l’altro superiore alla media degli ultimi anni – dichiara Mauro Zappia Commissario straordinario della camera di Commercio di Latina – ha fatto fare un deciso passo avanti nel numero di imprese che sono state selezionate per questo importante concorso. Anche dal punto di vista qualitativo l’olio presentato in questo concorso è di livello eccellente. Ciò è vero anche per tutto il Lazio che si sta confermando come un territorio altamente vocato e che sta raggiungendo sempre nuovi miglioramenti portando la competizione a livelli sempre più importanti e a sfide sempre più interessanti. Uno stimolo per tutti gli imprenditori della provincia a continuare nel percorso di qualità, che riguarda anche i temi dell’etichettatura e del packaging, ormai intrapreso alla ricerca di risultati sempre migliori”.

“Naturalmente esprimo le mie personali congratulazioni – ha tenuto a sottolineare Zappia – per i premi ricevuti in occasione di quest’ultima edizione dell’Ercole Olivario, nonché il personale apprezzamento per l’impegno profuso alle aziende Alfredo Centrone e Santina delle Fate di Sonnino. L’entusiasmo, la competenza e la scrupolosità maturate nella gestione dell’impresa sono alla base dell’eccellenza di una attività oramai consolidata nell’ambito del settore agroalimentare, il cui giusto riconoscimento è stata l’assegnazione di un importante premio a valenza nazionale. La costante opera di valorizzazione e di promozione della qualità della filiera olivicola, inoltre, contribuisce a rafforzare l’intera economia provinciale, che mi auguro sempre compatta, competitiva e coesa”.