Il bilancio della Camera di Commercio: performance positive per l'export pontino

Per l’Italia il 2017 si chiude con un’espansione delle vendite all’estero in decisa accelerazione rispetto ai dodici mesi precedenti, che conduce l’ammontare complessivo delle esportazioni nazionali oltre la cifra record di 448miliardi di euro. Altrettanto vale per le importazioni che avanzano in misura leggermente più accentuata rispetto ai flussi verso l’estero (+9%), attestandosi oltre i 400miliardi di euro. La regione che esporta di più è la Lombardia (26,9%), con il Lazio che si posiziona al sesto posto (5,1%); mentre su scala provinciale è Milano che guida la graduatoria, con Roma al 15° posto e Frosinone al 17°, mentre Latina si colloca al 23°. Pertanto ben tre province si attestano nel primo quartile (entro il 25° posto). E' il bilancio tracciato dalla Camera di Commercio pontino che riguarda appunto l'export nel 2017.

Per il Lazio il bilancio 2017 mostra una decisa accelerazione delle vendite oltre frontiera da parte di tutte le province, fatte eccezione per Viterbo, in calo del 3,42%. Per quanto attiene la provincia di Latina, con un valore delle merci collocate sui mercati internazionali superiore ai 5miliardi e 700milioni di euro, si registra un importante ritorno alla crescita. A fronte di un recupero delle esportazioni che si realizza pienamente nella seconda semestrale, con variazioni tendenziali positive e in decisa crescita, le importazioni mostrano tendenze sottotono, per una flessione annua intorno al 2%. La risultante di tali dinamiche è il ritorno ad un avanzo commerciale per oltre 7milioni di euro.

Le destinazioni delle merci pontine

Tra le destinazioni europee, che spiegano circa l’80% dell’export locale, i principali mercati di sbocco delle merci e servizi pontini sono il Belgio, destinazione “logistica” dei prodotti delle grandi multinazionali farmaceutiche, in ulteriore flessione tendenziale; seguono a notevole distanza la Germania e i Paesi Bassi. Oltre oceano, va evidenziata la vertiginosa crescita degli Usa primo cliente americano che acquista merci locali per un valore che nel 2017 ha sfiorato i 700milioni di euro. In Asia il Giappone raggiunge i 139milioni di euro di acquisti mentre a notevole distanza si posiziona la Cina con 60 milioni di euro il valore delle merci locali ivi collocate, in flessione dell’8%.

I settori dell'export

Come avviene a livello nazionale, anche per la provincia di Latina, il manifatturiero e l’agricoltura sono le determinanti principali delle vendite sui mercati internazionali dei prodotti locali, spiegando questi la quasi totalità dei flussi verso l’estero. Il 2017 si chiude per il comparto agricolo in ulteriore espansione in termini di export, per un ammontare di merci acquistate dall’estero che sfiora i 182milioni di euro, accrescendo ulteriormente la quota da questo spiegata sul valore totale delle esportazioni locali, collocando Latina al 5° posto nella graduatoria provinciale riferita ai prodotti agricoli non permanenti, con il 5% di quota nazionale sui mercati esteri. Per una questione di prossimità il mercato principale di sbocco è l’Europa, destinazione di oltre il 90% dei prodotti, a notevole distanza segue il continente americano che esprime una quota di poco inferiore al 5%.

Il primo cliente estero è la Germania, che importa dalla provincia di Latina merce per oltre 81milioni e mezzo di euro, seguono, a notevole distanza, la Polonia e la Francia, che importano entrambi poco meno di 20milioni di euro. Tra i paesi extraeuropei, solo gli USA si collocano al 5° posto acquistando merci per oltre 7milioni di euro.

La manifattura della provincia, dopo la “sospensione” dello scorso anno, torna a registrare vendite sui mercati internazionali in crescita, attestandosi sui 5miliardi e 500milioni di euro. Il deficit commerciale con l’estero si ridimensiona sui 56milioni di euro, in ragione della leggera flessione delle importazioni. La disaggregazione per segmento di attività mostra dinamiche disomogenee; in primis, occorre evidenziare che le tendenze complessive sono fortemente influenzate dal ritorno alla crescita dell’industria farmaceutica: +8,42% la variazione tendenziale, per una quota intorno all’80% dell’export manifatturiero locale.

Al riguardo, Latina si colloca al primo posto nella graduatoria provinciale per valore delle esportazioni dei prodotti Farmaceutici di base e dei preparati, rappresentando quasi 1/5 del totale delle esportazioni nazionali e collocandosi a significativa distanza dalla seconda e terza provincia, Milano e Frosinone, anch’esse in crescita ancor più significativa.

Per quanto riguarda gli altri segmenti, la trasformazione alimentare mette a segno una variazione positiva molto significativa (+29,32%), determinata dai maggiori acquisti dalla Germania, primo cliente estero, soprattutto per quanto attiene gli Oli e grassi vegetali e animali e l’ortofrutta. Anche il mercato russo mostra una decisa crescita, attestandosi quest’anno sui 22 milioni di euro.

Per quanto attengono i mercati di sbocco, l’Europa è la destinazione principale che risulta in ulteriore contrazione. In deciso aumento, invece, le esportazioni verso il continente americano dove sono raddoppiati i valori di merce ivi destinata, grazie al contributo del settore farmaceutico. Crescono ulteriormente i flussi verso l’Asia trainati dal Farmaceutico, dai Macchinari e dal segmento dell’Alimentare.

Il Belgio (48% sull’intero export industriale) è la prima destinazione dei prodotti manifatturieri della provincia di Latina, per la presenza in tale Paese di un polo farmaceutico di forte rilevanza e per i rapporti degli stabilimenti locali con le case madri farmaceutiche ivi ubicate. Il deciso balzo delle vendite negli USA li posiziona per la prima volta al secondo posto nella graduatoria delle destinazioni principali delle merci pontine. Immediatamente a seguire i Paesi Bassi con quasi 389milioni di merce e la Germania che importa merci dalla provincia di Latina per oltre 353milioni di euro, pari al 6,4% del totale. Per quanto riguarda l’Asia, è il Giappone il maggiore cliente estero, con oltre 138milioni di euro di acquisti, seguito dalla Cina, destinazione di merci che superano i 60milioni euro in valore, in assestamento dopo l’espansione vertiginosa dello scorso anno.