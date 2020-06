PET-TC: a Cassino il primo centro in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Agire in maniera tempestiva sulla comparsa di malattie maligne è fondamentale: l’aspettativa di vita, infatti, si allunga notevolmente se vengono individuate nei primissimi stadi.

Proprio per questo, oltre allo screening di prevenzione, oggi la Medicina Nucleare si avvale di esami diagnostici per immagini molto precisi e in grado di localizzare la presenza di mali quando ancora sono di dimensioni molto ridotte.

Sulla base dell’esperienza maturata in oltre 30 anni di attività socio-sanitaria con il Servizio Nazionale Sanitario (SSN), la FIGEBO Centro Polispecialistico è riuscita a realizzare un centro particolarmente innovativo che offre una vasta gamma di prestazioni sia cliniche che diagnostiche.

Il centro vanta una esperienza da oltre 15 anni nel settore della Medicina Nucleare ed è il primo a possedere nella provincia di Frosinone la PET/TC, apparecchiatura di ultima generazione nella diagnostica per immagini, ed innovativa per la diagnosi precoce dei tumori.

Il riscontro dell’efficacia di questa metodica ne ha permesso una continua evoluzione, soprattutto nell’ambito oncologico, così da poter seguire il paziente in tutte le fasi della malattia, dalla stadiazione al follow-up.

La struttura offre la possibilità di eseguire l’esame in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con lista di attesa di pochi giorni e refertazione immediata.