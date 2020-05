Fausto Bianchi alla guida della Piccola Unindustria del Lazio

C'è un imprenditore pontino alla guida della sezione Picccola Unindustria del Lazio. Fausto Bianchi è stato eletto con il 98% dei voti nuovo Presidente dell'organismo per il quadriennio 2020 -2024. Fausto Bianchi, che subentra a Gerardo Iamunno, è stato eletto dal Comitato Regionale della Piccola Industria composto dai Presidenti territoriali di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina. Imprenditore di seconda generazione di Latina, titolare del Gruppo Bianchiassicurazioni, 44 anni, Bianchi è stato presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria nel triennio 2015-2018 e nello stesso periodo Presidente del Comitato Tecnico Startup ed Imprenditoria Giovanile, poi nel 2017 - sempre per i Giovani Imprenditori - Presidente del Comitato del Centro Italia, attualmente Consigliere di Presidenza e Presidente del Gruppo Tecnico Specializzazione Intelligente e Innovazione Aperta.

"Le PMI rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto imprenditoriale nazionale e regionale - commenta il neo presidente - e la vera sfida oramai non è più tra aziende ma tra ecosistemi territoriali. Solo supportando le piccole e medie imprese garantiremo lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, tuteleremo l’occupazione e manterremo solida l’economia del Paese. L’obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro e non consentire che i tragici eventi di questo periodo, possano distruggere le eccellenze imprenditoriali che ci caratterizzano nel mondo. Noi faremo la nostra parte, ma il Paese deve fare una scelta: decidere se essere quello del Ponte Morandi, costruito in poco più di un anno ed inaugurato in piena emergenza, o quello della Roma-Latina, infrastruttura strategica mai realizzata. Io e la mia squadra abbiamo chiaro da che parte stare.”

La squadra di Fausto Bianchi è così composta: Christian Papa (Vicepresidente), Pio Savoriti (Vicepresidente), Stefano Buonamici (Vicepresidente Vicario di Roma), Gianluigi Pezzulo (Presidente Piccola Industria Frosinone), Carla Picozza (Presidente Piccola Industria Latina), Marco Pezzopane (Presidente Piccola Industria Rieti), Simonetta Coccia (Presidente Piccola Industria Viterbo).