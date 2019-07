Poste Italiane: l’ufficio postale di Borgo Bainsizza si rinnova

Poste Italiane comunica che da oggi mercoledì 10 luglio, l’ufficio postale di Strada della Speranza, 259, a Borgo Bainsizza, sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Durante il periodo degli interventi, i cittadini potranno rivolgersi ai vicini uffici di Borgo Piave, in Via Piave, 105, e Borgo Montello, in Strada Minturnae, 61, che osservano orario dal lunedì al venerdì 08:20 - 13:35 e il sabato 08:20 - 12:35.

Presso l’ufficio di Latina Centro, in Piazza dei Bonificatori, è stato invece predisposto uno sportello dedicato alla clientela di Borgo Bainizza, dove saranno disponibili tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti e al conto Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La sede di Piazza dei Bonificatori osserva orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale di Borgo Bainizza tornerà a disposizione della clientela sabato 31 agosto con i consueti orari di apertura.