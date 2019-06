Poste Italiane: nuovi “punto poste” per la rete e-commerce di Latina

Nella provincia di Latina cresce “Punto Poste”, la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la consegna di eventuali resi.

Grazie all’accordo quadro firmato con la Federazione Italiana Tabaccai, accanto agli 87 Uffici Postali di Latina – 85 dei quali con servizio di Fermoposta - sono infatti già operativi 4 nuovi “Punto Poste”: si tratta di 3 lockers, gli armadietti per il ritiro e la spedizione automatica di pacchi che offrono un servizio no-stop 24 ore su 24, fino a 7 giorni su 7.

Attraverso l’opzione “Click & Collect” il cliente può decidere la consegna presso un indirizzo differente dal proprio domicilio e scegliere di ritirare il proprio acquisto online presso il Punto Poste più vicino o più comodo. Poste Italiane prende in carico la spedizione ordinata online e la deposita presso il Punto Poste scelto dal cliente che la ritirerà utilizzando un apposito codice ricevuto tramite sms e/o e-mail.

I 3 lockers sono rispettivamente posizionati ad Aprilia, presso il distributore Total Erg di viale Europa, a Latina in via Isonzo, 215, e in Via dei Romagnoli, 100, sempre presso i distributori Total Erg.

E’ dunque sempre più diffusa e capillare la rete di Poste Italiane in tutto il Paese al servizio dei nuovi bisogni degli italiani nell’era del digitale e del commercio elettronico a conferma dell’attenzione che da sempre l’azienda riserva al territorio e alle sue comunità.

Con l’obiettivo di rispondere alle mutate esigenze dei cittadini e delle imprese, Poste Italiane sta completando consistenti investimenti sullo sviluppo della logistica legata all’e-Commerce in tutta Italia, un mercato che grazie alla semplicità, alla velocità e facilità dei servizi di accesso, offre un potenziale di crescita consistente ed ancora in parte inesplorato.

La rete “Punto Poste” sul territorio italiano conta oggi su 1438 punti di consegna, che saliranno ad oltre 3.500 entro fine anno, affiancando ed integrando la più grande e capillare rete distributiva d’Italia formata da oltre 12.800 Uffici Postali, più di 11.800 dei quali con servizio di Fermoposta.