Poste Italiane: l’ufficio postale di Borgo Faiti si rinnova

Poste Italiane comunica che da domani giovedì 20 giugno, l’ufficio postale di Via Conti D’Aquino, a Borgo Faiti, sarà interessato da lavori di adeguamento e ristrutturazione degli spazi interni.

Durante il periodo dell’intervento i cittadini potranno rivolgersi ai vicini uffici di Borgo San Michele, in strada Capograssa, 425, e a Sezze scalo, in Via Bari, 75, che osservano orario dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle 08.20 alle 12.35.

Poste Italiane, inoltre, ha predisposto uno sportello dedicato alla clientela di Borgo Faiti presso l’ufficio postale di Latina Centro, in Piazza dei Bonificatori, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, dove saranno disponibili tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti e al conto Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

A disposizione della clientela anche l’ufficio postale di Sezze stazione, in Piazza de Magistris, con orario dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle 08.20 alle 12.35.

L’ufficio postale di Borgo Faiti tornerà a disposizione della clientela lunedì 2 settembre con i consueti orari di apertura.