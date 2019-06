Reddito di cittadinanza, selezione dei navigator: l’elenco dei vincitori e degli idonei

Sono stati pubblicati ieri, 24 giugno, sul sito dell'Anpal servizi gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, per ciascuna provincia, alla qualifica di navigator. Sono in totale 2.980 le nuove figure tecniche previste per coadiuvare il lavoro dei Centri per l'impiego relativamente alle politiche attive legate al reddito di cittadinanza; di questi 30 nella provincia di Latina.

La prova è stata superata dai candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60/100; risultano vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parità è preferito il candidato con il miglior voto di laurea. In caso di ulteriore parità é preferito il candidato più giovane di età. Tutti i candidati risultati vincitori alla prova selettiva verranno contattati nei prossimi giorni a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail indicato in fase di candidatura.

Per ora sono 2.978 i vincitori alla qualifica di Navigator, 2 in meno rispetto ai 2.980 posti disponibili dal momento che la provincia di Alessandria ha coperto solo 14 dei 16 posti a disposizione. I posti vacanti, assicurano i tecnici, saranno comunque coperti quanto prima attingendo dal serbatoio degli idonei delle provincie limitrofe. Dando uno sguardo ai numeri, rispetto alle selezioni che si sono svolte dal 18 al 20 giugnno scorsi presso la Fiera di Roma, in totale vincitori e idonei, sono stati 5.960 - ai 2.978 i vincitori si aggiungono i 2.982 idonei - pari al 30% dei 19.581 partecipati al test, il 36,3% dei 53.907 ammessi.

I candidati idonei o quanto abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all'interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura.