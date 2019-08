Riapre rinnovato l’Ufficio Postale di Via della Stazione

Ha riaperto nella sua sede storica, completamente rinnovato, l’ufficio postale di Via della Stazione.

L’ufficio è stato realizzato adottando le più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, con nuovo impianto di sicurezza all’avanguardia, climatizzazione e illuminazione al LED.

Nel rinnovato ufficio postale, sono presenti 5 sportelli per tutte le operazioni, sia finanziarie sia postali. A disposizione della clientela anche il servizio wi-fi gratuito e la possibilità di prenotare da remoto il proprio turno allo sportello, per il giorno corrente o quello successivo, scegliendo orario e servizio tramite smartphone e tablet con l’app Ufficio Postale, scaricabile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore.

L’ufficio è dotato anche di uno sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

L’ufficio postale di Via della Stazione osserva orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35.