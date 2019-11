Sabaudia, azienda agricola Lazzeri premiata per la sostenibilità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Unica azienda agricola in Italia, Lazzeri società agricola r.l., con sede e due stabilimenti di produzione a Sabaudia è stata premiata dal Conai per avere introdotto un imballaggio a ridotto impatto ambientale. Lazzeri è specializzata nella produzione di giovani piante per i produttori florovivaistici e nello sviluppo della genetica di nuove varietà di fiori. Tra queste sono distribuite a livello mondiale le Stelle di Natale.

L’azienda dà lavoro ad oltre 170 persone ed è impegnata a rilanciare in maniera solida e duratura l’azienda. Lazzeri punta sul Made in Italy, sulla qualità dei propri prodotti, ma anche sul risparmio di materia prima di imballaggio e sulla ottimizzazione della logistica.

Il “Consorzio nazionale imballaggi” Conai ha promosso l’edizione 2019 del “Bando per la prevenzione – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi” volto a valorizzare le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2017-2018. Con 500.000 euro il montepremi in palio, 86 i casi premiati, Lazzeri è l’unica società agricola che è stata premiata, tra una serie di multinazionali e gruppi nazionali di spicco. http://www.conai.org/prevenzione/pensare-al-futuro/bando-prevenzione/