Saldi estivi 2019, manca poco al via. Ecco quando iniziano a Latina e nel Lazio

E’ iniziato il countdown per l’avvio dei saldi estivi, anche nella provincia pontina. A Latina, come nel resto del Lazio, i tanto attesi sconti di fine stagione partiranno il 6 luglio e dureranno per le successive sei settimane.

Manca quindi poco per gli amanti dello shopping per l’arrivo di sconti e offerte che permetteranno di rinnovare il guardaroba, con un occhio sempre al portafoglio.

Come sempre il tanto atteso periodo di sconti è fissato per luglio e si prolunga fino alla seconda metà di agosto, con alcune differenze tra le varie regioni italiane. La data iniziale stabilita per i saldi estivi 2019 è (salvo alcune eccezioni) la medesima per tutte le regioni, mentre quella che varia in base ai casi è la data in cui termina il periodo delle offerte promozionali. Considerata la concorrenza della grande distribuzione e soprattutto quella del commercio online, in quasi tutta Italia si è deciso di non andare oltre sabato 6 luglio con un anticipo a mercoledì 1° luglio per la Liguria e la Sicilia.