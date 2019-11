Saldi invernali 2020, ufficializzata la data: ecco quando iniziano a Latina e nel Lazio

Mancano ancora un po' di settimane, ma è stata ufficializzata la data di inizio dei saldi invernali 2020 per la provincia di Latina e il Lazio. A renderla nota l’assessore Regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Paolo Orneli.

Gli sconti di fine stagione, che arrivano proprio subito dopo le grande spese per le festività natalizie e per Capodanno, prenderanno il via sabato 4 gennaio.

“La data è quella prevista dalla normativa regionale, ovvero il primo giorno feriale prima dell’Epifania” prosegue l’assessore Orneli. Gli amanti dello shopping e tutte le persone in cerca del grande affare avranno sei settimane di tempo per effettuare acquisti scontati.