Saldi invernali 2020, conto alla rovescia per il via: le previsioni e i consigli

Sono partiti ufficialmente oggi in Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia i saldi invernali. Sono queste le prime tre regioni che danno il via ai tanto attesi sconti di fine stagione che entro il 4 gennaio partiranno in tutto il Paese. E propio quella di sabato 4 gennaio è la data fissata per l’inizio dei saldi nella provincia di Latina e nel Lazio.

Gli appassionati dello shopping e quanti sono in cerca della buona occasione per fare acquisti possono finalmente prepararsi ad affrontare uno dei periodi più convenienti dell’anno utile per dare libero sfogo al desiderio di rinnovare il guardaroba, pur senza gravare troppo sui sensi di colpa.

Secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio, i saldi invernali 2020 interesseranno oltre 15mila famiglie per un giro d'affari complessivo di 5,1 miliardi di euro e una spesa media a famiglia di 324 euro (circa 140 euro a testa). L'associazione ha poi diffuso cinque consigli per fare acquisti in maniera corretta.

Le vendite di fine stagione si apriranno dunque sabato 4 gennaio nella provincia di Latina e nel Lazio e dureranno per sei settimane. Il consiglio è sempre quello di procedere stilando una lista dei desideri da esaudire da qui alle prossime settimane per non ritrovarsi ad acquistare senza criterio nei giorni dei saldi 2020: segnare l’oggetto adocchiato, il negozio che lo ha esposto e anche il prezzo di costo, sono tutti dettagli che serviranno ad andare a colpo sicuro e, soprattutto, a non farsi fregare rispetto alle percentuali di sconto applicato durante i saldi invernali 2020.

Saldi invernali 2020: data ragione per regione

Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 4 gennaio – 3 marzo

Campania: 4 gennaio – 3 marzo

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 31 marzo

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 4 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 4 gennaio – 29 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 4 gennaio – 4 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 2 gennaio – 31 marzo

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio

Trentino-Alto Adige: 4 gennaio – 15 febbraio