Al porto del Circeo il varo del nuovo yacht Maxi Open InSix del cantiere Rizzardi

Rizzardi, lo storico marchio della nautica italiana torna a produrre nel sito di Cerasella, a Sabaudia. Per la sua rinascita il cantiere pontino parte alla grande, con il varo, avvenuto oggi al porto di San Felice Circeo, del nuovo yacht di lusso Maxi Open InSix.

Si tratta di un'anteprima locale della presentazione ai mercati internazionali, voluta dalla proprietà e dal management proprio nel suggestivo porto del Circeo per "condividere con il territorio e le maestranze l’avvio della nuova fase di un'azienda importante per l'economia del mare in tutto il Lazio". Il Cantiere Rizzardi continua oggi la sua tradizione con Damiano Rizzardi per la parte tecnica e progettazione e Corrado Rizzardi per il commerciale, che si avvalgono della preziosa consulenza del fondatore dello storico marchio Gianfranco Rizzardi.

Capostipite di nuovo corso stilistico, Insix è un Maxi Open ( la serie 6 degli open dai 60 ai 70 piedi), che nasce dalla collaborazione del Rizzardi style department con gli studi Maver design, eGaleazzi e Minotti. L'esperienza consolidata come cantiere costruttore consente alla Rizzardi Yachts di realizzare qualunque tipo di allestimento, dalla falegnameria degli interni, ai tessuti, alla diversa disposizione delle cabine. Tutto grazie alle maestranze specializzate.

Ora il nuovo yacht è pronto a salpare per i mercati internazionali di Cannes e Genova.

