“Le vie dei Caetani”: Sermoneta e Cisterna pronte per la Fiera del turismo di Rimini

Sono al lavoro sulle prossime iniziative per la promozione del turismo la Fondazione Caetani e i Comuni di Sermoneta e Cisterna. Questa mattina nel palazzo municipale di Cisterna si è tenuta la riunione operativa proprio per pianificare i dettagli della partecipazione alla fiera del turismo TTG di Rimini, in programma dal 9 all’11 ottobre per promuovere un nuovo percorso turistico chiamato “Le vie dei Caetani” e che coinvolge il giardino e le rovine di Ninfa, il borgo medievale e il castello Caetani di Sermoneta, Pantanello, palazzo Caetani e Torrecchia a Cisterna.

Presenti al tavolo il presidente della Fondazione Caetani Tommaso Agnoni, il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e il vicesindaco di Cisterna Vittorio Sambucci, oltre all'Ufficio di promozione turistica della Pro Loco di Cisterna che sarà il braccio operativo per Rimini.

La prossima settimana Sermoneta e Cisterna incontreranno i più grandi tour operator internazionali per promuovere l’itinerario da inserire nei percorsi turistici dei visitatori che arriveranno a Roma. Tanti gli appuntamenti già fissati nella tre giorni di permanenza a Rimini. Per l’occasione sono stati realizzati gadget e materiale divulgativo.

“Finalmente uniamo le forze per iniziative condivise di promozione turistica”, ha detto in apertura il sindaco Giovannoli, a cui ha fatto eco il vicesindaco Sambucci: "Dobbiamo fare sistema per attrarre turismo e solo lavorando insieme possiamo raggiungere obiettivi ambiziosi”. Piena la disponibilità della Fondazione Caetani a collaborare per portare i turisti a non fermarsi solo a Ninfa, ma di esplorare i territorio circostanti. Oltre al progetto “L’anfiteatro dei Monti Lepini. Cuore di Ninfa” che vedrà aperture straordinarie del giardino di Ninfa in abbinamento a visite a Sermoneta, Norma e Cori, è allo studio una giornata durante la quale verrà proposto un percorso che legherà le antiche poste dell’Appia, da Tor Tre Ponti a Tres Tabernae, fino a Foro Appio.