A Sermoneta inaugurata la Secolare Fiera di San Michele: “Vetrina per il territorio pontino”

Ha preso ufficialmente il via l’edizione 2019 della Secolare Fiera di San Michele di Sermoneta. C’è stata stamattina la cerimonia di inaugurazione a cui hanno preso parte anche il prefetto di Latina Maria Rosa Trio, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Latina, Aprilia, Cori, Bassiano, Norma e Rocca Massima, l’intera Amministrazione di Sermoneta, la consigliera Rita Palombi a nome della Provincia di Latina e Salvatore La Penna a nome della Regione Lazio. Presenti anche le rappresentanze militari di Carabinieri e Aeronautica, la Compagnia dei Lepini, le autorità religiose, le associazioni del territorio e i centri anziani, insieme agli studenti dell’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta.

“La presenza di tante amministrazioni comunali è simbolica: questa è una fiera di tutto il territorio e non solo di Sermoneta – ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli – perché è importante fare squadra per far emergere le nostre eccellenze. Questa fiera rappresenta una vetrina per le attività produttive, dall’agricoltura all’industria, l’artigianato, l’enogastronomia, il florovivaismo, la zootecnia. La Fiera di San Michele è una delle poche a livello nazionale organizzate interamente da una amministrazione comunale: crediamo fortemente nelle potenzialità del nostro territorio”.

“E’ fondamentale mantenere le tradizioni – ha spiegato il prefetto Trio – e mi congratulo col Comune di Sermoneta per essere riuscita a portare avanti una manifestazione così importante, nonostante le difficoltà che ogni amministrazione vive dal punto di vista del poco personale”. Il prefetto ha visitato gli stand e ha ricevuto in dono dai Butteri delle paludi pontine il tradizionale bastone del buttero.

Due ettari di area espositiva, oltre 150 stand, una tensostruttura di 2.000 mq, un’area dedicata interamente agli spettacoli equestri, all’esposizione degli animali della fattoria, all’editoria locale, macchinari agricoli, mostra mercato di tutti i settori merceologici, tante aree ristoro e spettacoli serali. Il programma di domani sera prevede il concerto dei ReQueen, tribute band del mitico gruppo di Freddie Mercury. Gran finale domenica sera con l’Orchestraccia. L’ingresso è gratuito.

Gallery