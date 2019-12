Sermoneta: orario prolungato per il mercato di Monticchio nelle domeniche di dicembre

Orario di apertura prolungato per il mercato settimanale di Monticchio, a Sermoneta, per le prossime tre domeniche. Questa la decisione assunta dal Comune che ha emanato nelle scorse ore un'apposita ordinanza.

Il motivo, spiegano dall’Amministrazione di Sermoneta, è legato sia al forte disagio vissuto nel periodo autunnale dagli operatori del mercato, che non hanno potuto lavorare le domeniche per il ricorrente maltempo, sia alla volontà di consentire ai cittadini di andare al mercato anche di pomeriggio per i propri acquisti in questo periodo natalizio.

L’esigenza di estendere l’orario del mercato era stata espressa anche dall’associazione nazionale commercianti su aree pubbliche di Latina, nel corso di uno dei frequenti confronti con l’amministrazione comunale. Da qui l’ordinanza con cui si prolunga l’orario del mercato fino alle 17 dei giorni di domenica 15, domenica 22 e domenica 29 dicembre.

“L’obiettivo – spiegano il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato al commercio Mariangela Screti – è quello di salvaguardare gli interessi dei consumatori, che hanno più tempo a disposizione per i loro acquisti, ma anche degli operatori commerciali e agricoli e più in generale dei lavoratori coinvolti. Cerchiamo in questo modo di recuperare il calo di vendite determinato dalle frequenti piogge di novembre, che hanno messo in crisi il settore del commercio ambulante e dell’agricoltura a km zero”.