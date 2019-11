Best Wine collabora con l’Alberghiero di Sezze: consegnati gli attestati agli studenti

Ha portato i suoi frutti la collaborazione tra Best Wine e Istituto Alberghiero di Sezze (Isiss Pacifici e De Magistris). Oltre ad essere un piacevole itinerario enogastronomico in luoghi di eccellenza, le rassegne Best Wine, infatti, spiegano gli organizzatori, “si sono spesso mostrate come eventi che annoverano anche contenuti sociali e culturali, dalla sensibilizzazione sul ‘bere consapevole’ agli approfondimenti tematici con l’attenzione rivolta alle radici della nostra storia territoriale”.

A questi contesti di valorizzazione delle eccellenze produttive, si affianca da tempo anche la prestigiosa collaborazione con le istituzioni scolastiche tramite stage formativi, per accogliere e far maturare negli studenti conoscenze, capacità e competenze specifiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Durante il 2019 l’Istituto Alberghiero di Sezze ha colto questa importante opportunità facendo vivere ai ragazzi delle esperienze a contatto con professionisti, produttori agroalimentari e sommelier: assistenza di sala, supporto ai banchi di assaggio ed accoglienza visitatori sono state le attività principali svolte dagli allievi che hanno contribuito in modo attivo e professionale alla riuscita delle recenti manifestazioni svoltesi a Bassiano e Cisterna.

La stessa dirigente scolastica Anna Giorgi e il professore Vincenzo Petrone, docente di Sala dell’Istituto Alberghiero di Sezze e referente del Progetto hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti mentre i coordinatori del ”Best Wine” hanno confermato la volontà di proseguire lo svolgimento delle attività di formazione e pre-avviamento al lavoro anche durante tutta la stagione eventi 2020.

Questa mattina, presso l’Istituto sono stati consegnati gli attestati agli allievi che hanno partecipato alle attività di stage formativo mentre, in virtù dell’ottima preparazione degli allievi dell’Istituto, l’organizzazione ha già selezionato tre ragazzi del 5° anno da inserire nello staff per lo svolgimento di servizi nelle prossime rassegne enogastronomiche.