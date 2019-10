Finanziamenti, bandi e contributi alle imprese: l’incontro a Sezze

Finanziamenti, bandi e contributi alle imprese: di questo si parlerà nell'incontro pubblico organizzato dal Comune di Sezze e dalla Regione Lazio, al quale parteciperà il Presidente di Lazio Innova Paolo Orneli.

L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre alle 17 presso il Centro Sociale Calabresi. Alle imprese, agli operatori economici, agli amministratori pubblici e ai cittadini che parteciperanno verranno illustrate le importanti misure messe in campo dalla Regione Lazio in favore delle aziende e volte a sostenere l’innovazione, la crescita, l’imprenditoria femminile, il credito agevolato.

"Sarà un incontro molto utile nel quale verranno descritti i bandi aperti o di prossima apertura - spiega il consigliere regionale Salvatore La Penna - e verranno fornite indicazioni sulle somme stanziate, le azioni finanziabili e le modalità di accesso ai vantaggi previsti. Tra questi ritengo importante segnalare, a titolo esemplificativo, alcuni avvisi pubblici attualmente aperti:

- innovazione Sostantivo Femminile 2019 che finanzia progetti innovativi delle imprese femminili (e libere professioniste) fino a 40 mila euro.

- il Voucher Internazionalizzazione per il quale sono state allocate somme pari a 5 milioni di euro per le imprese e liberi professionisti che intendono internazionalizzare le loro imprese e investire nell’export.

- il Fondo Futuro per il credito agevolato, fino a 25 mila euro, ad imprese che si trovano in condizioni di oggettiva difficoltà.

- il Fondo di Riassicurazione per gli importi garantiti dal confidi etc.

Di questo parleremo nell'incontro di venerdì - conclude La Penna - con un approccio concreto volto ad informare gli operatori economici del nostro territorio e a fornire gli strumenti conoscitivi necessari a cogliere le occasioni di sostegno finanziate dalla Regione Lazio attraverso proprie somme di bilancio o tramite i piani operativi dei fondi comunitari".