Imprese: la giovane startup pontina To Be premiata a Roma

E’ stata premiata a Roma la giovane startup pontina To Be Srl che ha partecipato all’Assemblea dei Soci del CDTI di Roma che si è riunita al Grand Hotel Parco de’ Principi dedicando l’incontro proprio ai “Giovani”

Il Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione (CDTI) di Roma è la più grande associazione no-profit di dirigenti ICT della capitale. Fondata nel 1988, fa parte di FIDA Inform, la Federazione Italiana dei Dirigenti d’Azienda Informatici. La sezione capitolina, nel dettaglio, conta circa 500 iscritti e ha come obiettivo quello di promuovere un uso intelligente delle tecnologie ICT, un uso che sia rispettoso dell’ambiente ed adeguato alle esigenze delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.

Partendo dal presupposto che mondi e generazioni diverse devono dialogare continuamente, il CDTI romano ha deciso di focalizzarsi sui Gruppi di Lavoro e d’interesse, che si configurano come tavoli di incontro tra rappresentanti della domanda e dell’offerta ICT. Tanti giovani hanno raccontato con passione il proprio percorso e gli obiettivi imprenditoriali che stanno perseguendo. Da Latina ha preso parte Francesco Paolo Russo, ceo della giovane startup pontina To Be Srl, vincitore del primo premio per il lavoro che con la sua azienda sta portando avanti all’interno dell’ecosistema innovativo italiano.

“Sono davvero onorato di aver ricevuto questo importante riconoscimento dal Club dei Dirigenti delle Tecnologie per l’informazione. Durante la serata ho ascoltato storie di imprese, di imprenditori, di manager di grande livello, gli stessi che poi hanno scelto di premiare la mia storia d’impresa. L’innovazione, soprattutto quella italiana, ha bisogno di queste occasioni di incontro e contaminazione per veder brillare nuovi giovani talenti e poter crescere”.