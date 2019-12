Vicoli di Natale a Prossedi

I suggestivi vicoli del centro storico di Prossedi tornano a essere protagonisti in veste natalizia con la manifestazione Vicoli di Natale compresa nel ricco programma di eventi natalizi del programma regionale Le Feste delle Meraviglie.

Sabato 28 dicembre dalle ore 17.00 i vicoli di Prossedi saranno animati dal mercatino natalizio, dall’intrattenimento dedicato ai più piccini con trucca bimbi e spettacolo di bolle di sapone, le splendide note del coro gospel che si esibirà in piazza del Plebiscito alle 20.30 e del Clan di Santa Cecilia in piazza XI febbraio.

Non mancherà per tutti i buongustai il momento delle degustazioni di piatti come la polenta, i maltagliati con i fagioli, i panini con la salsiccia e dolci tipici, piatti natalizi tipici e anche altri prodotti gastronomici locali.

A rendere ancora più magica l’atmosfera ci saranno i tipici bracieri che un tempo venivano accesi nelle piazze per riscaldare i meno fortunati e che ora rappresentano un richiamo al passato e un punto di attrazione attorno al quale radunarsi e stare vicini gli uni agli altri.

L’appuntamento

È dunque per sabato 28 dicembre a partire dalle 17.00 nel centro storico di Prossedi.

Gallery