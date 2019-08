A Rocca Massima la 20esima edizione della “Sagra degli Antichi Sapori”

E’ uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Rocca Massima e della provincia pontina quello con la “Sagra degli Antichi Sapori”, organizzata dalla Pro Loco.

Una domenica di festa quella del 18 agosto che prevede diversi momenti come la sfilata in abiti storici a cura dell’Associazione La Castagna, poi musica e buona cucina con un percorso enogastronomico mirato a far scoprire i vicoli più nascosti della Rocca Massima di un tempo e la cucina di una volta, il tutto accompagnato da buon vino

Organizzato con un ottica giovanile e moderna dal Gruppo Giovani Pro Loco di Rocca Massima la “Sagra degli Antichi Sapori”, giunta quest’anno alla sua 20esima edizione, punta a garantire una serata fresca e piacevole nell’antico Borgo medievale. Inoltre con il biglietto della sagra verrà dato un buono sconto di 5 euro per Flying in the Sky la ZipLine più lunga e veloce del mondo inaugurata a settembre del 2014 che consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza.

Il Programma

- ore 18.00 dj set con Andrei apostu

- ore 19.30 sfilata in abiti storici

- ore 20.00 inaugurazione della XX Sagra degli Antichi Sapori con passaggio del corteo nella porta d'ingresso e apertura percorso

- ore 20.30 apertura stand gastronomici

- ore 21.00 spettacolo di magia per grandi e piccini

- ore 22.00 live music con Rino Gaetano revisited band, Damp Forest e Animes in blue

Sono previsti poi Voli in notturna con il Flying in the Sky dalle 22 alle 24 e il mercatino itineerante su via degli Speroni. Il percorso sarà abbellito con giochi di luci e atmosfere dalla ditta Alessandro Mancini.