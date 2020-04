Quest’anno le celebrazioni del 25 aprile Giornata della Liberazione d’Italia dal regime fascista saranno diverse dal solito per via delle misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus.

Anche se non sarà possibile scendere in piazza per i consueti cortei, è doveroso per la cittadinanza ricordare una data così importante, che al di là di ogni credo politico, sancisce l’istituzione della democrazia, della Repubblica e della Costituzione in Italia. Seguendo l’hashtah #iorestolibero l’ANPI nazionale ha invitato le varie realtà locali a organizzare una serie di iniziative celebrative nel rispetto del decreto governativo attualmente vigente.

Oltre alle Istituzioni, anche diverse associazioni attive sul territorio e realtà culturali si sono attivate, tra queste Futuro Prossimo, Oltreconfine di Cori, Cittadinanza Attiva di Sermoneta e Solidarietà E Sviluppo che per le giornate del 24 e 25 aprile hanno organizzato una serie di incontri letterari a tema in streaming: 75 anni di Liberazione, il 25 aprile in Digitale.

Si partirà nel pomeriggio del 24 aprile con il reading di Elisa Trifelli Dalla parte del riscatto umano e si proseguirà sabato 25 con alcune presentazioni di libri e il flash mob "Bella Ciao in ogni casa" che invita i cittadini a partecipare attivamente alle ore 15.00.

Tutte le attività potranno essere seguire sulle pagine facebook di Oltreconfine e di Futuro Prossimo.

Il programma delle attività:

24 aprile

ore 18.00 Dalla parte del riscatto umano di Elisa Trifelli (reading)

25 aprile

ore 11.00 lo che conosco il tuo cuore di Adelmo Cervi (presentazione libro)

ore 15.00 Bella Ciao in ogni casa

ore 16.00 L'Italia nel Novecento di Miguel Gotor (presentazione libro)

ore 21.00 Orgoglio 1943 di Giulia Buffardi (presentazione libro)

Gallery