“A Capodanno Tutti da Me” al Teatro Moderno

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno di Latina diretto con successo da Gianluca Campagna con la stagione di prosa 2019-2020.

In scena da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre in ben quattro repliche la commedia brillante A Capodanno Tutti da Me scritta da Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e Toni Fornari che ne cura anche la regia.

Lo spettacolo racconta la vicenda di Danilo vive facendo lavoretti saltuari per sbarcare il lunario, ma dal momento che viene eletto in Parlamento la sua vita cambia radicalmente e per Capodanno decide di organizzare una grandiosa festa invitando tutti i nuovi colleghi, dimenticandosi dei vecchia amici di quando era povero e precario. Proprio poco prima della festa accade qualcosa che lo riporta al suo passato.

Una commedia piena di battute divertenti e ritmo sostenuto che attraverso il sorriso tratta temi di grande attualità.

In scena: Simone Montedoro, Toni Fornari, Giancarlo Ratti, Emanuela Fresi e Roberta Mastromichele.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 29 novembre alle ore 21.00, sabato 30 alle ore 17 e ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 17.30 presso il Teatro Moderno. Per informazioni è possibile contattare il numero 0773 66 05 50 o inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it.

Gallery