Inkiostro 2020: Riccardo Sinigallia presenta "A cuor leggero"

Riparte InKiostro - Rassegna di Musica e Scrittura patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Cori e realizzato in collaborazione con: UKI >(ukizero.com), The Parallel Vision.

In programma per venerdì 13 marzo alle 21.00 presso la splendida Chiesa di Sant'Oliva a Cori A Cuor Leggero Parole e canzoni con Riccardo Sinigallia in dialogo con Marco Olivotto.

Non un concerto, ma forse di più: un'occasione unica per trascorrere una serata ad ascoltare Riccardo Sinigallia raccontarsi assieme alle sue canzoni. Un incontro con un musicista complesso e di rara sensibilità, in grado come pochi di parlare al cuore di chi ascolta. Le sue composizioni mai banali rivelano un talento che non scende a compromessi con le regole del mercato.

Sul palco con Riccardo, Marco Olivotto in veste di “seconda voce”, in un dialogo libero e senza schemi, a metà tra l'intervista e la chiacchierata tra amici, con il coinvolgimento del pubblico che a sua volta potrà porre delle domande.

Tra le parole, canzoni in versione intima e acustica compariranno come isole nella foschia, senza scaletta e senza rete, in una sorprendente nudità che ne mette in luce la struttura più profonda.

Già sperimentato grazie all'idea di Uglydogs aps, che hanno fortemente voluto questo evento a Mussolente (VI) alla fine del 2019 (creandone anche il nome), A Cuor Leggero approda inaspettatamente a Cori grazie alla volontà di Inkiostro.

Un'occasione unica, che raramente si ripeterà e che certamente lascerà qualcosa nel cuore e nelle orecchie di chi ascolta. Un cuore, naturalmente, leggero.

Riccardo Sinigallia è nato a Roma nel 1970. A 12 anni il padre gli insegnò i tre accordi di chitarra di un rock n’ roll. Dopo tre giorni cominciò a cantarci sopra in italiano. Un’autentica fusione tra la musica, le parole e chi le fa vibrare lo meraviglia tanto da ascoltatore quanto da protagonista. Scrive, suona, produce e canta con la stessa attitudine.

Cantautore, musicista, produttore. Ha lavorato con e per Niccolò Fabi, Tiromancino, Motta, Luca Carboni.

L'appuntamento

È dunque per venerdì 13 marzo presso la Chiesa di Sant'Oliva. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3406411717, inviare una email all'indirizzo inkiostrorassegna@gmail.com o compilare il form sul sito di Inkiostro