A Teatro: Ieri, Oggi, Domani… la rassegna teatrale in TV

In attesa che si possa presto tornare a godere di spettacoli dal vivo nei teatri, l’ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio promuove una rassegna teatrale in TV, A Teatro: Ieri, Oggi, Domani… Un’operazione che ricorda il passato in cui il teatro spesso era presente nei palinsesti televisivi e che permette di ammirare grandi adattamenti del passato.

Otto appuntamenti dal 9 giugno al 1 luglio che si terranno il martedì e il mercoledì alle 21.15 sull'emittente televisiva regionale Lazio TV (digitale terrestre canale 12) per permettere agli spettatori di rimanere in contatto col teatro anche adesso che lo spettacolo dal vivo ancora non è ripartito a causa delle misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus.

Si parte martedì 9 giugno con un omaggio a Giorgio Albertazzi, a 4 anni dalla sua scomparsa, con Amleto e altre Storie, tratto da vari scritti di Shakespeare. In scena col compianto Albertazzi Roberta Caronia, Selene Gandini, Stefania Masala, Elio D’Alessandro diretti da Daniele Salvo.

In onda mercoledì 10 giugno L’uomo dal Fiore in Bocca e altri Strani Casi tratto dalle novelle di Pirandello in un adattamento di Patrick Rossi Gastaldi che ne cura anche la regia. In scena con Carlo Di Maio, Stefania Masala, Gabriella Casali.

Martedì 16 giugno sarà la volta di Lear, una riscrittura contemporanea della celebre opera shakespeariana a cura del drammaturgo inglese Edward Bond, che vede protagonista Elio De Capitani, affiancato da Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Alice Palazzi, Pilar Perez Aspa, Diego Sepe, Francesco Villano in un progetto ideato da lacasadargilla firmato da Lisa Ferlazzo Natoli.

Mercoledì 17 giugno andrà in onda lo spettacolo di e con Ascanio Celestini Fabbrica. Un lavoro di ricerca e incontri con operai, contadini e minatori italiani per attraverso una lettera che un operaio scrive alla madre racconta la sua quotidianità in fabbrica e sullo sfondo troviamo l’Italia industriale del secolo scorso.

Grande appuntamento martedì 23 giugno con una grande prova attoria di Alessandro Haber e Alessio Boni nello spettacolo Il Visitatore. Haber nei panni di Freud affronta la visita di uno sconosciuto, forse Dio, in un particolare momento della sua vita e della sua carriera. La pièce dello scrittore francese Éric-Emmanuel Schmittè diretta da Valerio Binasco, in scena anche Nicoletta Robello Bracciforti e Alessandro Tedeschi.

Mercoledì 24 giugno andrà in onda la divertente commedia Un Marito Ideale di Oscar Wilde, che vede protagonisti Geppy Gleijeses, Lucrezia Lante Della Rovere, Manuela Kustermann, Con Andrea Cavatorta, Umberto Raho, Dina Braschi, Antonio Ferrante, Viviana Lombardo, Ferruccio Ferrante diretti da Mario Missiroli. La commedia, da cui hanno tratto anche diverse trasposizioni cinematografiche, stupirà lo spettatore per la grande attualità e la graffiante ironia.

Penultimo appuntamento martedì 30 giugno con Il Giorno della Civetta, una pièce tratta dall’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia, un racconto di mafia attraverso le indagini sulla morte di un uomo condotte dal capitano dei carabinieri appena arrivato in Sicilia da Parma. In scena Sebastiano Somma e Orso Maria Guerrini affiancati da Gaetano Aronica, Morgana Forcella, Roberto Negri, Alessio Caruso, Maurizio Nicolosi, Giovanni Vettorazzo, Fabrizio Catalano, Luca Marianelli, per la regia di Fabrizio Catalano.

A chiudere la rassegna mercoledì 1 luglio un grande classico del teatro mondiale Il Giardino dei Ciliegi di Cechov nella regia di Giorgio Strehler in uno dei suoi lavori più belli. In scena dei grandissimi interpreti Valentina Cortese, Giulia Lazzarini, Renato De Carmine, Renzo Ricci, Franco Graziosi, Gianfranco Mauri e Monica Guerritore, allora agli esordi.

I vari spettacoli saranno preceduti inoltre da interviste a protagonisti del teatro e amministratori locali che racconteranno la loro esperienza artistica e di vita durante i mesi di chiusura dei teatri.

