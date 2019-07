La notte della Luna: il concerto di Achille Lauro a Latina

In occasione dei 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna, l’Amministrazione Comunale di Latina promuove una notte bianca a tema: La Notte della Luna. Una serie di eventi che partiranno dalle 18.30 fino ad arrivare alla mattina successiva con un suggestivo concerto in riva al mare.

Sul palco di piazza del Popolo, come momento centrale della manifestazione, si terrà una vera e propria maratona musicale che vedrà protagonista della serata il giovane rapper romano Achille Lauro.

Dalle periferie di Roma al grande successo

Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, classe 1990, vive una adolescenza difficile nei sobborghi di Roma, caratterizzata da continui problemi con i genitori. È grazie a suo fratello che entra nel mondo del rap underground e del punk rock e inizia a far parte della crew Quarto Blocco: il suo esordio nel 2012 con il singolo "Barabba". Il giovane Lauro viene subito notato da vari esponenti dell’underground romano come come DJ 3d e Noyz Narcos che gli aprono le porte della Roccia Music, etichetta con a capo Marracash e Shablo. Il successo arriva nel giro di pochi anni, infatti nel 2017 Achille Lauro firma un contratto con la Sony Music e nello stesso anno partecipa al reality televisivo Pechino Express. Nel frattempo collabora con i grandi del rap italiano ma non dimentica i giovani emergenti con i quali continua a lavorare. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con l’ormai celebre brano Rolls Royce. Ha all’attivo ben cinque album in studio. Per tutta l’estate sarà impegnato nel Rolls Royce Tour che farà tappa anche a Latina.

Influenze musicali e cambi di rotta

La sua musica, etichettata principalmente come rap, si evolve nel corso degli anni, influenzata da diversi generi musicali che il giovane fa propri e rivisita. Dopo i primi dischi puramente rap, con "Ragazzi Madre" Achille Lauro vira verso la trap. Successivamente, i ritmi latini si fanno spazio per giungere a una, definita dal rapper, samba trap tipica dell’album "Pour L’Amour". Con l’album "Rolls Royce" si approda a ritmi più rock. Achille Lauro sostiene di essere fan di Vasco Rossi, Kurt Cobain, Elvis Presley e i Beatles, ma segue anche artisti come Ghali e gli statunitensi Travis Scott, 6LACK e Young Thug.

Una maratona musicale

Oltre al concerto di Achille Lauro, durante il quale presenterà i suoi brani più celebri, tra cui 1969 in tema con La Notte della Luna, si terrà sul palco di piazza del Popolo una serie di esibizioni. Alle 20.30 si inizierà con lo spettacolo il dj set di Antonello Bortolotto, seguito dallo spettacolo a cura dell’Anfiteatro Academy che proporrà un medley tratto dal musical Pinocchio. Di seguito si esibirà il giovane cantautore Latta e la band dei Fanoya che faranno da apertura al concerto di Achille Lauro. Dopo il concerto si continuerà a fare musica in piazza con il dj set a cura di Radio Luna e Radio Immagine.

L’appuntamento

È dunque per sabato 20 luglio nel cuore di Latina a partire dalle 20.30.

