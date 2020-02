Ago e Filo e la Gran Sfilata di Carnevale a Opera Prima

Anche il piccolo ma accogliente teatro di Opera Prima festeggia il Carnevale con un divertente spettacolo pieno di musica, colori e tanto divertimento.

Ago e Filo e la Gran Sfilata di Carnevale racconta di questi due personaggi, un po’ artisti e un po’ clochard che si preparano per festeggiare il carnevale: si reinventano sarti provetti per realizzare due costumi divertenti. Con il materiale di riciclo che riescono a trovare e con tanta fantasia riusciranno in una grande impresa.

In scena le bravissime Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri, luci, fonica e musiche a cura di Andrea Grassi. I bambini che verranno mascherati potranno partecipare alla sfilata di carnevale più allegra e buffa di sempre.

L’appuntamento

È per domenica 23 febbraio alle 10.30, Ago e Filo entreranno in corte con un carro di carnevale speciale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347 7179808 e 392 0207982.

