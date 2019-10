Jacopo Andreini al MADXI presenta dal vivo "Al Mustaqil"

Nuovo appuntamento musicale al MADXI Museo Contemporaneo a cura del Circolo H: si esibirà in concerto Jacopo Andreini.

Una vecchia conoscenza per gli assidui frequentatori del MADXI che torna a Latina per presentare il suo ultimo lavoro l’album Al Mustaqil, primo capitolo di progetto al quale sta lavorando da ben quattro anni.

Da un punto di vista musicale si acuisce la poliedricità Andreini che, oltre a suonare batteria, chitarra, basso, sax alto e tenore, trasparirà anche dalla commistione dei generi: dal punk al rebetico (musica tradizionale greca), dall’elettronica sin ad arrivare a una versione del tutto personale di cantautorato.

I testi delle sue canzoni danno voce a quanto accade nei vari porti del Mediterraneo che da centro del mondo nell’antichità pieno di scoperte, ricchezze, scambi e battaglie, ha perso la sua parte poetica per diventare teatro di barbarie.

Jacopo Andreini è un esponente di altissimo livello della scena indipendente europea sia per qualità della sua musica che per le eccellenti collaborazioni tra cui ThollemMcDonas (Usa), GiacomoSferlazzo, BzBZUeu, LEnfanceRouge (IT/FR), Vialka (CAN/FR), Ronin, PinPinSugar, OvO, ArringtondeDionyso (USA), ScottRosenberg (USA), MichelDoneda (FR), GianniGebbia, AmyDenio (Usa) e decine di altri.

Attivissimo dal vivo, ha una media di 120 concerti all'anno in Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Danimarca, Slovenia, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Turchia e Stati Uniti.

L’appuntamento

È dunque per sabato 26 ottobre alle ore 21.00 presso il MADXI museo contemporaneo di Latina Scalo sito nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina a Tor Tre Ponti. All’interno del Museo Contemporaneo è visitabile la mostra Art&Dance organizzata in occasione Festival di Danza Contemporanea: TenDanceFestival2019 appena concluso.