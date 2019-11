Alessandra Novaga al MADXI

Un gradito ritorno al MADXI Museo Contemporaneo di Latina Scalo: la musicista, compositrice e cantante Alessandra Novaga con il concerto I should have been a gardener.

Il concerto, a cura del Circolo H, si terrà domenica 1 dicembre alle ore 18.00 in accompagnamento alla mostra collettiva “Art&Dance" allestita in occasione della rassegna di danza contemporanea "TenDance Festival 2019”.

Pontina di nascita ma trapiantata a Milano ormai da anni, Alessandra Novaga torna dunque a Latina per un concerto di presentazione del suo ultimo lavoro da solista. Un disco ispirato a Derek Jarman e ai diari scritti negli ultimi anni di vita ‘Modern Nature’ e ‘Smiling in slow motion’ trascorsi in un cottage in riva al mare dove il regista si dedicò alla creazione di uno dei giardini più poetici mai visti.

Alessandra Novara ripropone queste atmosfere nel suo ultimo disco le cui canzoni ha composto durante la lettura dei diari di Jarman, quasi fosse un ritratto in musica, un omaggio al regista inglese.

Dopo una solida formazione classica che l’ha vista studiare alla Musikhochschule di Basilea e dedicarsi alla musica classica per diversi anni, Alessandra Novaga ha intrapreso la strada della composizione attraverso la sperimentazione e l’improvvisazione. Legata al mondo del teatro ha scritto partiture musicali strettamente legate al testo e alla recitazione collaborando principalmente con Elena Russo Arman, del Teatro dell’Elfo e con la compagnia Phoebe Zeitgeist.

Si è esibita in prestigiosi festival e italiani e stranieri, ha portato i suoi progetti in tutta Europa, predilige suonare come solista, ma vanta collaborazioni eccellenti come Elliott Sharp, Stefano Pilia, Andrea Centazzo, Massimo Falascone, Gianni Mimmo, Patrizia Oliva.

È dunque per domenica 1 dicembre alle ore 18.00 presso il MADXI di Latina.