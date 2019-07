Festa della Madonna della Civita: Alex Britti in concerto a Itri

Momento clou dei festeggiamenti in onore della Madonna della Civita che si terrà a luglio a Itri sarà il concerto di Alex Britti.

Di ritorno all’Umbria Jazz al quale partecipa in duetto con Max Gazzè, e all’interno del Tour 2019 il bravissimo chitarrista e cantautore romano lunedì 22 luglio farà tappa a Itri.

Una carriera lunga, iniziata nei primi anni ’90, e costellata di grandi successi e collaborazioni internazionali. Ha all’attivo ben 12 album tra i quali ci sono due raccolte e un live unplugged registrato per Mtv, come i grandi del rock.

Tra i suoi successi intense ballade come Oggi Sono Io (cantata anche con Mina), Gelido, Lo Zingaro Felice e Milano e hit da ballare come la Vasca, 7mila Caffè o Baciami (e portami a ballare) e moltissime altre.

Un concerto quello di Alex Britti che, oltre a sottolineare la sua maestria con la sei corde, dimostra la sua grande conoscenza musicale, infatti accanto ai suoi grandi successi, Britti inserisce cover importanti da veri amanti del rock e del blues.

Con inizio alle ore 21.00, il concerto che si terrà nella piazza principale e sarà ad ingresso gratuito, un’occasione davvero imperdibile per i fan di Alex Britti e per gli appassionati di musica in generale.