Alla ricerca del piccolo tempio: visite speciali al santuario di Giove Anxur a Terracina

Dopo un’attesa di ben cento anni, sono recentemente ripartiti gli scavi nell’area archeologica del Santuario di Giove Anxur a Terracina. I ricercatori dell’Institut für Klassiche Archäologie dell’Università “Ludwig Maximilians” di Monaco di Baviera stanno indagando l’area del monastero medievale, dedicato a san Michele Arcangelo, alla ricerca del misterioso “Piccolo Tempio”.



Nell’occasione, CoopCulture, società concessionaria della gestione integrata dei servizi al pubblico dell’area archeologica del Santuario di Giove Anxur, propone un ricco programma di visite speciali, dal titolo “Alla ricerca del Piccolo Tempio: una storia di sacerdoti, terra e cocci”, per scoprire cosa sia emerso finora dagli strati smossi di terra e, più in generale, per illustrare ai visitatori i metodi e i criteri utilizzati dagli archeologi per indagare nel passato.



L’appuntamento è per sabato 5 e 12 ottobre 2019 alle ore 17:30 e domenica 6 ottobre alle ore 11:30 presso la biglietteria del Santuario di Giove Anxur a Terracina.