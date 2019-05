“Alla Scoperta dei Dinosauri” visite guidate al Parco Sospeso di Gianola

In occasione del 10° anniversario dall’apertura del Parco Sospeso di Gianola a Formia, l'Associazione Ambiente Natura e Vita in collaborazione con Gli equilibri naturali e la Tourism & Learning Academy Gaeta organizza un percorso nella preistoria “Alla Scoperta dei Dinosauri”.

Sabato 25 maggio a partire dalle 15.30 ogni mezzora partiranno delle visite guidate che condurranno i visitatori, grandi e piccini, nell’incredibile mondo dei dinosauri: un vero e proprio percorso paleontologico pensato per tutti per approfondire la nostra conoscenza dell’evoluzione degli organismi viventi attraverso le grandi ere geologiche. Si potranno ammirare riproduzioni di dinosauri di grandi e piccole dimensioni in un percorso che stimolerà la curiosità e il desiderio di sapere di adulti e bambini.

L’appuntamento

È dunque per sabato 25 maggio presso il Parco Sospeso di Gianola, per partecipare occorre prenotare, l’iniziativa è soggetta a contributo, per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 389 9306124 oppure recarsi presso presso l'infopoint del Parco Riviera di Ulisse a Gianola di Formia.