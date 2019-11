Alma Tadema all’Auditorium Costa

Si arricchisce la programmazione teatrale dell’Auditorium Mario Costa di Sezze a cura di Matutateatro col in sostegno dell’Amministrazione Comunale e di ATCL, con un intenso spettacolo di danza “Alma Tadema”.

Come si può facilmente intuire dal titolo, lo spettacolo è dedicato al pittore olandese Lawrence Alma-Tadema vissuto in Inghilterra in piena epoca vittoriana. Attraverso i suoi quadri, con un tocco leggero e sensuale riproponeva in chiave moderna e del tutto personale i temi del classicismo.

Lo spettacolo di Ricky Bonavita, una produzione della Compagnia Excursus creata con Theodor Rawyler nel 1994 e PinDoc, mette in stretta correlazione i quadri di Alma Tadema con le evoluzioni dei ballerini in scena (Valerio De Vita, Enrica Felici, Yari Molinari, Emiliano Danè Perazzini, Claudia Pompili, Francesca Schipani).

Uno spettacolo che racconta l’eternità di Roma, così spesso raffigurata da Alma Tadema, in una serie di episodi evanescenti e astratti nei quali entrano in stretto rapporto i corpi dei ballerini con lo spazio permettendo anche allo spettatore meno esperto di calarsi in un’atmosfera in cui il tempo si ferma.

L’appuntamento

È per sabato 23 novembre alle ore 21.00 presso l’auditorium Mario Costa di Sezze. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo schipanifrancesca793@gmail.com o chiamare il numero 3293674312.

