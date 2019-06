Altre Storie: secondo weekend di appuntamenti tra storia e astronomia

Prosegue la rassegna Altre Storie ideata e organizzata dall’Associazione Quartieri Connessi in collaborazione con la Parrocchia San Luca, l’Istituto Comprensivo Don Milani, il Centro Sociale Q4 e le Associazioni: Botteghe Invisibili, Domus Mea, Il Gigante Buono, Il Sandalo, Latina Oasi Verde, Mama's Soul Beats.

Un secondo fine settimana di appuntamenti, anch’esso inserito nella programmazione estiva “Un Mare di Eventi” promossa dall’Assessorato alla Cultura e lo Sport del Comune di Latina che dal Parco “Farroupilha” si sposta nell’accogliente anfiteatro della Parrocchia San Luna in Q5.

La serata di sabato

Due giorni di incontri con temi specifici che vedranno protagonista nella serata di sabato 29 giugno la storia, i miti e le tradizioni dell’Agro Pontino. Si parte alle ore 19.00 con un laboratorio creativo e giochi per i più piccini alla scoperta delle peculiarità e la storia dell’Agro Pontino a cura dell’Associazione Culturale il Sandalo. A seguire Musicantiere, gruppo di cooperazione artistica dell’Associazione Domus Mea, tra letture, musica, danze e canti popolari proporrà lo spettacolo di arti varie “Racconti in musica tra cielo e terra sull’Agro Pontino”. Durante la serata interverranno inoltre lo storico dell’arte Vincenzo Scozzarella e l’antropologo Paolo Gruppuso. Alle varie attività parteciperanno anche gli alunni delle classi IV A e IV B della scuola primaria “Daniele”- Istituto Comprensivo “G. Cena”.

Il programma di domenica

Nella serata di domenica 30 giugno protagonista un importante anniversario: i 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla luna. Gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 20.00 con l’incontro “La realtà dello Spazio” a cura della BIS Italia, la sezione Italiana della BIS, la British Interplanetary Society, la più antica associazione di astronautica al mondo. La serata proseguirà ponendo attenzione al cielo stellato sulle nostre teste e alla meraviglia che suscita in grandi e piccini con le “Conversazioni e letture sullo spazio a 50 anni dall'allunaggio” a cura di Gioconda Bartolotta di Quartieri Connessi e con l’accompagnamento musicale di Tony Montecalvo. Saranno a disposizione del pubblico anche due postazioni per osservare al telescopio il cielo stellato grazie all’iniziativa “Quelle Luci in mezzo al buio” a cura dell’Associazione Pontina di Astronomia. A chiudere in bellezza ci sarà il concerto dei The Backstreets che proporranno i maggiori successi del Boss Bruce Springsteen e del rock classico americano.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 e domenica 30 giugno presso l’anfiteatro della Chiesa di San Luca. Altre Storie tornerà in ottobre per l’edizione autunnale e una tre giorni dedicata al genio di Italo Calvino.

