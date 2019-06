Altre Storie: tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione culturale

Torna per la sua seconda edizione la rassegna culturale “Altre Storie” a cura dell’Associazione Quartieri Connessi, realizzata in collaborazione con la Parrocchia San Luca, l’Istituto Comprensivo Don Milani, Centro Sociale Q4 e le Associazioni: Botteghe Invisibili, Domus Mea, Il Gigante Buono, Il Sandalo, Latina Oasi Verde, Mama's Soul Beats.

Doppia veste per la manifestazione che avrà in programma sei giorni di eventi nella sua edizione estiva nei fine settimana del 22 e 23 e 29 e 30 giugno, con un’anteprima giovedì 20 e venerdì 21 giugno; e un’edizione autunnale che si svolgerà nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre e che sarà dedicata agli scritti di Italo Calvino.

Una rassegna che già dall’anno scorso ha mostrato la sua vocazione di intrattenimento e allo stesso tempo impegno per la collettività, in particolare per i quartieri Q4 e Q5. Quest’anno i temi sono tanti e spiccano soprattutto l’attenzione per la nostra storia, e dunque il racconto dell’Agro Pontino e una romantica e istruttiva passeggiata con il naso all’insù per ammirare le stelle e la luna, nell’anno in cui si festeggia il 50° anniversario del primo allunaggio dell’uomo. Come è d’obbligo in una manifestazione estiva che si rispetti non mancherà l’area ristoro: nelle prime serata in Q4 si potranno gustare ottimi panini, piatti di verdure grigliate presso il Chiosco del Parco e sarà presente un’ape food truck che distribuirà l’ottima birra Losa, la birra pontina che ha ricevuto importanti riconoscimenti sia in Italia che all’estero. In Q5 invece l’area ristoro sarà a cura dei volontari e dei boy-scout e della parrocchia San Luca che prepareranno per i visitatori un’ampia scelta di piatti gustosi e cocomero per tutti!

Altre Stelle il concorso musicale di Altre Storie

Si partirà dunque giovedì 20 e venerdì 21 giugno con l’anteprima di “Altre Storie” ovvero “Altre Stelle”: il contest musicale al quale parteciperanno 12 concorrenti tra cantanti, band e musicisti compresi tra i 13 e i 35 anni. I giovani talenti si esibiranno presso il Parco “Farroupilha” in via Cherubini, quartiere Q4, a partire dalle ore 21.00 proponendo musica per tutti i gusti: da un brano di musica classica eseguito al pianoforte all’esibizione di due rapper oltre al pop italiano e il blues rock anglo-americano. Tra i giurati che valuteranno i partecipanti anche il noto conduttore televisivo Luca Sardella e sua figlia Daniela. Il concorso canoro sarà preceduto alle ore 19.00 da un incontro a cura di Quartieri Connessi per parlare insieme ai cittadini di criticità e problematiche relative alla quotidianità in Q4 e Q5.

Primo weekend di eventi

Ricco il programma del primo fine settimana di eventi di “Altre Storie” che si terrà sempre presso il Parco “Farroupilha.” La rassegna prenderà dunque il via sabato 22 giugno alle ore 19.00 con la performance di Tai Chi a cura dell’Associazione Arte in Movimento. Alle ore 20.00 l’Associazione Semi di Pace presenterà il “Progetto Germogli” che ha lo scopo di fornire gratuitamente ai minori e alle famiglie in difficoltà economica interventi in ambito psicologico, neuropsicologico, psicoterapeutico, logopedico e neuropsicomotorio. La serata si concluderà in musica con il concerto delle Mamas Soul Beats. Il coro, formato da super mamme e super donne con la passione per il canto, è attivo dal 2012 con un repertorio che spazia tra i grandi successi della musica leggera italiana e il pop-rock internazionale.

Altrettanto interessante il programma di domenica 23 giugno: alle ore 19.00 si terrà il laboratorio di Disegno, Arte e Comunicazione tenuto da Daniele Frisina e Ferdinando Cedrone. La serata proseguirà con il concerto della storica band pontina La Maglia della Salute al secolo Piergiorgio Ensoli voce, Mauro Miletta chitarre, Salvatore Cataldo basso, Marco Libanori batteria percussioni.

Il programma del primo fine settimana:

Giovedì 20 e venerdì 21 giugno

Ore 19:00 Forum Quartieri Connessi

Ore 21:00 Contest Musicale "Altre Stelle"

Sabato 22 giugno

ore 19:00 Infinito Tai Chi performance

a cura di "Arte del Movimento"

ore 20:00 presentazione dell'associazione "Semi di pace"

ore 21:00 Mamas Soul Beats in concerto

Domenica 23 giugno

Ore 19:00 Laboratorio Di Disegno, Arte E Comunicazione (a cura di D. Frisina e F. Cedrone)

Ore 21:00 La Maglia Della Salute In Concerto

Gallery