Amaro come l’Amore al Sottoscala 9

Un party davvero sui generis “Amaro come l’Amore” in programma al Sottoscala 9 di Latina per San Valentino.

La serata come sempre sarà incentrata sulla musica con l’esibizione degli A Morte l’Amore, che con la loro musica elettronica dai testi interessanti faranno ballare il pubblico, e del pontino Pappa (al secolo Francesco Pappacena) affiancato sul palco da Mauro D'Angiolillo, Alessio Falcone, Alessio Nardone e Daniele Siragusa.

In occasione della “festa degli innamorati” però tutto sarà concesso: dedicare una canzone al proprio innamorato, conquistare l’oggetto del proprio amore con una dedica clamorosa, lasciare qualcuno in modo definitivo e senza possibilità di replica, e molto altro grazie alla presenza dello Stornellatore Mascherato.

Sarà possibile anche cenare, l’appuntamento è dunque per venerdì 14 febbraio a partire dalle 21.30.

La foto è tratta dalla pagina facebook degli A Morte l'Amore

