“Amori in Cucina” in scena al Teatro Pistilli

Prosegue la XX edizione della rassegna Buonumore a Teatro ideata e organizzata da Tonino Cicinelli, con il patrocinio e contributo del Comune di Cori e in collaborazione con “Gli Amici del Teatro”.

Per questo secondo appuntamento della stagione è in programma lo spassoso spettacolo "Amori in Cucina" a cura della Compagnia Le Muse Erranti di Pomezia per la regia di Marina Migliorini.

Amori in Cucina propone uno sguardo ironico e sagace sul mondo femminile moderno: quattro le protagoniste Giulia, spiritosa ed esuberante; Irene, raffinata e inibita; Susanna, la più giovane, la più ingenua e la più mediterranea che si ritrovano a casa di Silvia, ironica e disincantata, per un corso di cucina. Tra battute, situazioni spassose inizieranno a raccontare sé stesse e a stringere amicizia, finché non capiterà una cosa che cambierà le loro esistenze.

In scena: Lorenzo Di Somma, Gloria Manzini, Marina Migliorini, Federica Palmeri, Letizia Reitelli con la partecipazione straordinaria di Marco Migliorini.

L’appuntamento

È per domenica 19 gennaio alle ore 17.00 presso il Teatro Luigi Pistilli di Cori, grazie al contributo dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cori lo spettacolo sarà gratuito per gli iscritti ai Centri Sociali di Cori e Giulianello. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347 598 7660 – 349 175 2618.