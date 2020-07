Parco Archeologico Privernum: visite guidate nei fine settimana di luglio e agosto

Dopo mesi di chiusura riaprono a poco a poco musei, parchi e aree archeologiche, i cittadini possono finalmente riappropriarsi dei luoghi della cultura che nella provincia pontina sono tanti e bellissimi.

Tra questi c’è anche il Parco Archeologico Privernum che da sabato 11 luglio a domenica 30 agosto aprirà nei fine settimana per una serie di visite guidate alla scoperta dell’antica Privermun dove si possono ammirare resti monumentali, tra i quali grandiosi archi e peristili, il teatro e dei suoi portici, la cattedrale e le mura della fase medievale della città, in ottimo stato di conservazione.

All’area si può accedere, come sempre, solo accompagnati da esperte guide: archeologi che potranno spiegare ai gruppi in visita non solo ciò che si può osservare camminando nel parco ma anche usanze e costumi dell’antica Roma e dell’alto medioevo, periodi in cui è stata abitata la bellissima Privernum posta tra nella valle dell’Amaseno e circondata dai Monti Lepini, prima che i suoi abitanti si spostassero nel XIII secolo sul monte dove ancora oggi sorge Priverno.

Le visite guidate si svolgeranno in totale sicurezza adottando pochi ma indispensabili accorgimenti che fanno ormai parte della nostra quotidianità: il rilevamento della temperatura, l’uso della mascherina, il rispetto della distanza interpersonale, l’igienizzazione delle mani. Non sarà obbligatoria la prenotazione delle visite guidate, anche se è fortemente consigliata, in caso di grande affluenza lo staff del parco archeologico provvederà a contingentare gli ingressi.

Il parco sarà aperto dunque ogni sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00, le visite guidate partiranno alle 10.30-11.30-17.00-18.00-19.00. Dal martedì al venerdì si potranno comunque prenotare delle visite guidate per gruppi.

Alla visita al Parco potranno affiancarsi le visite al Museo Archeologico di Priverno e al Museo Medievale di Fossanova dove si potranno ammirare ricostruzioni dell’antica città, statue, mosaici e testimonianze varie della storia di Privernum.

Per prenotazioni o richiesta di informazioni è possibile contattare i numeri 0773/912306 e 347/2330723 o inviare una email all’indirizzo musarchpriverno@libero.it .

