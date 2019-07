Salotti Musicali: Antonio Sorgentone and His Band chiude la rassegna estiva

Ultimo appuntamento con la sesta edizione de I Salotti Musicali - Summer Festival con la rivelazione e vincitore della nona edizione 2019 del programma televisivo “Italia’s Got Talent”, Antonio Sorgentone and his Band. Mara Maionchi, una delle più note produttrici discografiche italiane, al termine della sua prima esibizione, lo ha spedito dritto in finale assegnandogli il Golden Buzzer, spalancadogli così le porte del successo.

Sarà l'Arena del Museo Cambellotti, in Via Pio VI a Latina, ad ospitare il 2 agosto alle ore 21 l'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Eleomai, nell'ambito della rassegna "Latina E'State Un Mare di Eventi" promossa dal Comune di Latina Assessorato alla Cultura Turismo e Sport.



Antonio Sorgentone è un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone un mix di boogie woogie, 50’s Rock'n'Roll, brani originali e classici dello swing, grandi successi del passato di Renato Carosone o Fred Buscaglione. Vanta più di 600 concerti in Italia e in Europa (Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio e Svizzera). Negli Stati Uniti, nel 2011 apre il concerto dei Sonics, storica garage band americana, e nel 2012 quello di Bryan Setzer.