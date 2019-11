Appello per una legge nazionale sulla bellezza nel bel paese a Priverno

Il filosofo Filippo Cannizzo, insieme a 30 sindaci, amministratori locali, esponenti del mondo della cultura da tutta Italia, presenta un "Appello per una legge nazionale sulla bellezza nel Bel Paese", che si terrà sabato 30 novembre 2019, ore 16:00, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo comunale di Priverno, con il Patrocinio della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, in quanto è stata ritenuta una iniziativa di alto rilievo culturale e sociale, e di rilevanza nazionale.

L'Appello per una legge nazionale sulla bellezza nel Bel Paese, il cui testo e i primi cento firmatari del mondo della cultura e dello spettacolo verranno svelati nell'iniziativa del 30 novembre a Priverno, nasce sulla spinta di esperienze pregresse in merito da parte di alcune regioni italiane e di Legambiente, dalla discussione suscitata dal libro "Briciole di bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese" del filosofo Filippo Cannizzo nell'ultimo anno e dal rilevante interesse rispetto alle tematiche della bellezza presente nel nostro paese.

In tal senso, un gruppo di ricercatori, giuristi, insegnanti, architetti, con il sostegno di associazioni ambientaliste e di istituzioni locali, ha dato vita ad un comitato promotore per una legge nazionale sulla bellezza al fine di scrivere una legge sulla bellezza, in attuazione dell'art.9 della nostra Costituzione, che si occupi di legiferare su alcune tematiche: rigenerazione urbana e mobilità ecosostenibile, progettazione culturale e tutela del patrimonio storico e artistico dell’Italia, costituzione di distretti di economia civile ed economia della bellezza, educazione alla bellezza e green economy.



Introduce l'incontro e modera Filippo Cannizzo, filosofo e promotore dell'Appello, interverranno: Alessandra Bonfanti, Resp. nazionale mobilità dolce e piccoli comuni Legambiente, Alfonso Pisicchio, Assessore alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative della Regione Puglia, Anna Maria Bilancia, Sindaca di Priverno, Gianpaolo Nardi, Vice Presidente Anci Lazio e Sindaco di Castel San Pietro Romano (RM), Massimiliano Quadrini, Presidente Comitato Promotore Candidatura di Isola del Liri UNESCO Creative Cities Network Media Arts e Sindaco di Isola del Liri (FR), Carlo Medici, Presidente della Provincia di Latina e Sindaco di Pontinia, Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio VIII - Roma Capitale, Daniele Vimini, Vice Sindaco di Pesaro e Assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana (Sa), Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino (PG), Ornella Carnevale, Sindaca di Pico (FR), Davide Morante, Sindaco di Salle (PE), Stefania Proietti, Sindaca di Assisi (PG), Antonio Terra, Sindaco di Aprilia, Domenico Guidi, Sindaco di Bassiano, Valentina Adiutori, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Paliano (FR), Rita Palombi, Consigliere Provincia di Latina e del Comune di Sezze, Roberto Lessio, Assessore all’Ambiente e alle Politiche Energetiche del Comune di Latina, Paola Cianci, Assessore all'Ambiente del Comune di Vasto (CH), Carmine Spina, Assessore alla Bellezza del Comune di Pontecagnano Faiano (Sa), Luca Bevilacqua, Assessore a Cultura, Turismo, Beni comuni del Comune di Serra de’Conti (AN), Luigi Mastrogiacomo, Assessore all’Ambiente e all’Urbanistica del Comune di Giuliano di Roma (FR), Augusto Ianni, Direttore artistico “Torrice Art Night” e consigliere del Comune di Torrice (FR), Sonia Quattrociocche, Assessore alla Cultura del Comune di Priverno, Marco Maddalena, “Comunità Solidali” per la Certosa di Trisulti, Frosinone, Daniela Bianchi, Delegato Nazionale FERPi e “Progetto Cantieri X Roma - Osservatorio Parlamentare per Roma”, Paolo Rava, Professore Università degli studi di Bologna UniBO e Vice Presidente ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, Gabriele Mannino, Slowtime e Resp.Settore Internazionale ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, Simone Ombuen, Membro Comitato Scientifico Candidatura di Isola del Liri UNESCO Creative Cities Network per le Media Arts e Professore di Urbanistica - Università di Roma TRE, Vincenzo Lasorella, architetto e Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica Regione Puglia.



Nel corso dell'iniziativa ci sarà un "focus sulla bellezza" a cura di Paolo Autunno, Paola Bucciarelli, Stefanno Pennacchi, Tommaso Vicinelli e in questa occasione verrà esposta per la prima volta l'opera "Fragile Bellezza", realizzata dall'artista Antonio Durante.