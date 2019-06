Appuntamento al rooftop: On Broadway presenta ospita Lorenza Mazzetti

On Broadway presenta “Appuntamento al Rooftop”, incontri culturali che si svolgeranno presso la terrazza della casa di produzione teatrale e cinematografica, durante la stagione estiva, in compagnia di personaggi del mondo dello spettacolo. Il tramonto, con vista sulla città di Fondi, darà il via alle varie serate, il tutto accompagnato da un buon aperitivo.

Primo ospite di questa iniziativa, il prossimo 22 giugno 2019 alle ore 19:00, è Lorenza Mazzetti: regista, pittrice e scrittrice italiana.

La sua biografia è sconvolgente. Orfana di madre da sempre, e di padre troppo presto, Lorenza va a vivere ancora bambina insieme alla sorella gemella Paola, vicino a Firenze, nella villa della zia paterna, Mina Mazzetti, sposata al cugino di Albert Einstein.

Qui trascorre anni allegri e felici, in compagnia delle figlie degli zii e dei ragazzini dei contadini che ruotano attorno alla villa, fino a quando nell’agosto del ‘44, un attimo prima dell’entrata delle truppe inglesi (Albert Einstein era già fuggito in America), una squadra delle SS trucida Mina Mazzetti e le figlie davanti ai suoi occhi. Lo zio Robert che era stato convinto a nascondersi, si suiciderà l’anno dopo.

L'uccisione della sua famiglia da parte di Hitler la rivelerà solo da adulta nel suo libro "Il cielo cade".

Ad inizio anni Cinquanta si trasferisce a Londra per dimenticare, ma lì si ritrova povera e sola, non si perde però d'animo e riesce a entrare alla prestigiosa Slade School of Fine Art chiedendo di essere ammessa «Perché sono un genio!», una frase chiave per la sua vita su cui non smette di scherzare.

Lorenza stessa si racconterà con il pubblico presente, ripercorrerà le varie tappe della sua vita privata e lavorativa, immergendoci nel suo mondo fatto di incontri e ricordi, sempre con la libertà dell’infanzia addosso.

Per informazioni è possibile contattare la On Broadway ai nunmeri: 0771279944 - 3701464378 o invinando una email all'indirizzo onbroadwayproduction@gmail.com . Nel costo del biglietto è compreso l'ingresso sulla terrazza, aperitivo, posto a sedere, incontro con l’ospite, si consiglia la prenotazione.