Lasciatemi Cantare ad Aprilia2

Torna ad Aprilia2 il talent show Lasciatemi Cantare: una settimana dedicata alla musica, allo spettacolo e ai giovani talenti di Aprilia e di tutta la provincia pontina.

Ospiti, esibizioni, intrattenimento, competizione e tanto divertimento per la manifestazione che quest’anno sarà anche benefica e darà largo spazio a tante iniziative importanti. La manifestazione, organizzata dall’Accademia Why Not!, sarà presentata dal vocal coach David Pironaci, già ideatore delle precedenti edizioni e componente di Giuria del programma “All Together now”, in onda su Canale 5.

Chi pensa di avere talento e voglia di mettersi in gioco potrà iscriversi alla competizione visitando il sito del centro commerciale Aprilia2.

Non mancherà il divertimento anche per chi non canta ma ama comunque la musica: si inizia domenica 9 febbraio con il primo grande ospite: direttamente da Milano dove ha appena inaugurato una sua personale arriva ad Aprilia Ivan Cattaneo che, intorno alle ore 18.00, proporrà al pubblico alcuni dei sui brani più celebri.

Nel corso della settimana non mancheranno appuntamenti interessanti: lunedì 10 alle ore 16.00 sarà presentato il libro di Alessandro Pirolli dedicato al triste fenomeno del bullismo; martedì 11 sempre alle 16.00 si parlerà di autismo con la Onlus “Modelli si nasce”; il giorno di San Valentino invece si terrà l’appuntamento per lo “Stop ad ogni forma di violenza”.

L’atmosfera tornerà a scaldarsi nel fine settimana con altri ospiti d’eccezione: domenica 16 febbraio saliranno sul palco del centro commerciale Le Donatella, concorrenti a X Factor e vincitrici dell’Isola dei Famosi, le gemelle saranno le mattatrici della serata conclusiva della manifestazione.

