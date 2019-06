Aratura d’epoca e Festa dei Bigoi al Torcio: a Borgo Vodice si ricordano le antiche tradizioni

Torna un appuntamento ormai fisso dell’estate pontina la manifestazione Il Fascino delle Nostre Radici che comprende l’Aratura d’epoca e Mestieri di un Tempo, giunta alla sua 9° edizione e la Sagra dei Bigoi al Torcio, arrivata alla sua 4° edizione.

Una festa che animerà Borgo Vodice dal 28 al 30 giugno organizzata dall’Associazione Officine della Memoria. Non mancheranno come sempre gli stand gastronomici dove gustare i Bigoi ( una pasta fatta con acqua, farina di grano tenero e sale, tipicamente veneta ma diffusa anche in Lombardia, è una specie di spaghetto grosso, ruvido e poroso che trattiene in maniera eccellente sughi e condimenti) preparati seguendo diverse ricette tipiche e appetitose: al Sugo della Socera, al Verde dell’Agro o in salsa di alici e altre specialità come arrosticini, salsicce e capra al sugo. Ma nei giorni di festa si potrà curiosare tra gli stand di antiquariato e artigianato locale.

Non mancherà un fitto programma di eventi che celebreranno le tradizioni rurali dell'agro pontino: come il raduno di trattori d’epoca provenienti da tutta Italia, dimostrazioni di antichi mestiere e aratura con macchinari d’epoca, l’aratura in notturna, oltre a spettacoli di danza e musica dal vivo.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 28 a domenica 30 giugno a Borgo Vodice.



Il programma della manifestazione:

venerdì 28 giugno

ore 20:00 saggio di danza Space (il corpo e io spazio ) a cura di Girodanza

sabato 29 giugno

ore 15:00 raduno trattori d'epoca

dimostrazione aratura con trattori d'epoca

ore 19:30 esibizione di arti e mestieri

ore 22: 00 suggestiva aratura notturna con trattori d'epoca

domenica 30 giugno

ore 09:00 passeggiata con trattori d'epoca

ore 12:00 a pranzo "Il rancio del trattorista" catta uhm wcc

ore 15:30 tractor pulling con trattori d'epoca

ore 19:00 esibizione di arti e mestieri

ore 21:30 trebbiatura d'epoca