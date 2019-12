Gioielli d’arte al Museo Archeologico di Priverno

All’interno del ricco programma di eventi per festeggiare il Natale e in concomitanza di un importante progetto di restauro sarà inaugurata presso il Museo Archeologico di Priverno la mostra dedicata al gioiello d’arte contemporanea: L’Argento come non lo avete mai visto.

In esposizione la collezione di gioielli d'artista ideata e realizzata dai Maestri orafi Silvia e Luciano Scramoncin per fontanagioielli. La mostra, a cura di Antonio e Andrea Fontana sottolinea come il rapporto tra oreficeria e arte sia forte e di tradizione antica. Pensando anche solo all’arte contemporanea tanti ed emblematici sono i nomi dei grandi Maestri del ‘900 che hanno disegnato gioielli.

Da questo presupposto nascono dei gioielli che sono vere e proprie sculture in miniatura che hanno il vantaggio ulteriore di poter essere indossate.

La mostra che sarà inaugurata sabato 7 dicembre sarà aperta al pubblico per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio. Un appuntamento da non dimenticare è inoltre quello di domenica 15 dicembre quando verrà presentato il progetto e lo studio sul restauro della Corona della statua dell'imperatore Claudio. La statua, proveniente dall’antico teatro di Privernum, ha un evidente incavo sulla testa, accompagnato da una serie di grossi chiodi sulle tempie che lasciano immaginare che originariamente ci fosse una corona metallica. I fratelli Fontana, basandosi sugli studi effettuati dall’equipe di studiosi, realizzeranno un primo prototipo della corona, di cui si presenterà durante la mostra una prima modellazione in cera del Maestro Scramoncin.

Gallery