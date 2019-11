Arte a Porte Aperte a Latina

Quale modo migliore per conoscere un artista se non osservarlo mentre è al lavoro su una nuova creazione magari proprio nel suo studio? Le artiste pontine Claudia Artuso e Paola Acciarino, da poco in un nuovo spazio condiviso, apriranno le porte del loro studio nella giornata di domenica 1 dicembre.

Due artiste molto diverse per formazione, stile e tecniche utilizzate che hanno però in comune una stessa visione dell’arte: ovvero come mezzo per comunicare al di là delle parole, come strumento che arricchisce e dona benessere, avvicinando artista e pubblico di appassionati.

Ed è proprio il desiderio di condividere emozioni ed esperienze che hanno deciso di aprire le porte del loro studio e accogliere i visitatori: dal semplice curioso appassionato d’arte al critico competente nell’iniziativa Arte a Porte Aperte.

Paola Acciarino, visual Artist, è artista poliedrica e precoce: espone i suoi ritratti in una prima mostra all'età di 10 anni. Incline alle arti visive in genere, ha frequentato il Liceo Artistico ed è laureata in Design, disciplina quest'ultima alla quale coniuga le passioni di una vita, pittura e fotografia, per le quali ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Nel 2016 riceve un riconoscimento importante anche dalla sua città: vince la Biennale di Arte Contemporanea di Latina.

Claudia Artuso è invece autodidatta e nonostante abbia iniziato ad esporre solo dal 2012 ha raggiunto traguardi importanti in Italia e all'estero. Da ricordare le numerose esposizioni collettive presso la Galleria Monogramma di Via Margutta, l’ultima in partenza il prossimo 20 dicembre. Senza dimenticare la partecipazione all’Italian Artists presso il Consolato Generale d'Italia a Miami, alla Biennale d'arte contemporanea a Montecarlo, al Premio Sulmona ed altri prestigiosi appuntamenti artistici. Nel 2018 si è classificata prima al premio Open Art presso la Biblioteca Angelica e nello stesso anno ha ricevuto il premio Eccellenze Pontine Sezione Pittura nella "La notte dei gatti" presso il Biancoro di Latina.

L’appuntamento

È dunque per domenica 1 dicembre alle ore 18.00 presso lo studio d’arte in via Isonzo 31 a Latina.

Gallery