Eventi 2019 - Arte contemporanea a Sermoneta: un mese di eventi nel borgo medievale

Dal 1 al 30 giugno 2019 il Comune di Sermoneta, il Centro d’Arte e Cultura di Sermoneta, MAD Museo d’Arte Diffusa e la Pro Loco presentano Eventi 2019 - Arte contemporanea a Sermoneta.



L’ottava edizione, a cura di Vincenzo Scozzarella, con la collaborazione di Angela Calvani, Fabio D’Achille, Fernando Falconi, Antonio Fontana e Lydia Palumbo Scalzi, prevede un programma ricco e articolato. In mostra, diffuse nel paese, le opere di Enzo Angiuoni, Toni Bellucci, Mario Boldrini, Lamberto Correggiari, Laura De Carli, Carlo De Meo, Fernando Falconi, Venera Finocchiaro, Ermelindo Fiore, Giorgio Fiume, Giorgio Galli, Biagio Iadarola, Emilia Isabella, Alfredo Malferrari, Venanzio Manciocchi, Roberto Mannino, Carlo Marchetti, Claudio Marini, Fabio Masotti, Luigi Menichelli, Massimo Palumbo, Vincenzo Pennacchi, Michele Peri, Massimo Pompeo, Emiliano Recchia, Fausto Roma, Marilena Scavizzi, Marcello Trabucco, Mario Velocci, Manfred G. Vogt. A Palazzo Caetani, omaggi a Addis, Natale Agostini, Sergio Ban, Eugenio Carmi, Ezio Colosimo, Tonino D’Erme, Licata, Giovanni Monti,.



L’evento collaterale MADe20, a cura di Fabio D’Achille, si svolgerà in Corso Giuseppe Garibaldi 11/17: protagoniste le opere di Alessandra Chicarella, Nazzareno Flenghi, Renato Flenghi, Fabrizio Gargano, Aldamaria Gnaccarini, Rosy Losito, Simonetta Massironi, Cruciano Nasca, Nicoletta Piazza, Marcello Scopelliti; omaggio a Sergio Ban, a cura dell’Associazione Sergio Ban.



“Eventi 2019 non è soltanto un atteso ritorno dell’arte contemporanea nelle strade, nelle piazze e nei palazzi di una cittadina ricca di storia e cultura come Sermoneta. Eventi vuole e può essere una utile riflessione sulle metamorfosi del linguaggio nelle moderne arti visuali. (...) Nell’ideazione di Eventi 2019, come già in passato, abbiamo voluto affrontare il tema della nuova percezione, del cambiamento del reale. Abbiamo inteso raccontare come la creazione artistica possa suscitare nel visitatore una nuova visione dell’architettura, dell’urbanistica e del territorio che la ospita. I luoghi preposti per accogliere dipinti, sculture, installazioni, arazzi, fotografie di trentasei artisti, sono tra quelli più simbolici del Borgo di Sermoneta: la Torretta presso la Porta del Pozzo, il Palazzo Caetani, la Loggia dei mercanti, Piazza San Lorenzo, il Belvedere di via della Valle e la medievale Chiesa di S. Michele Arcangelo. Grazie al dialogo e al contrasto con i colori, i materiali e le forme delle opere, i siti diventeranno parte integrante della mostra, ne saranno prestigiosa e affascinante struttura portante.



Presso la Torretta converserà con le antiche mura un’installazione di Emiliano Recchia. Nello storico Palazzo Caetani saranno visibili le opere di Carlo De Meo, Fernando Falconi, Venera Finocchiaro, Giorgio Fiume, Roberto Mannino, Marilena Scavizzi; sempre a Palazzo Caetani vi sarà una sezione dedicata al ricordo degli artisti Natale Agostini, Sergio Ban, Ezio Colosimo, Tonino D’Erme, Giovanni Monti, Addis Pugliese. La quattrocentesca Loggia dei mercanti ospiterà un’installazione di Marcello Trabucco e la contigua Piazza San Lorenzo un’opera di Carlo Marchetti. Presso il Belvedere di via della Valle le creazioni Toni Bellucci e Fausto Roma si relazioneranno con il paesaggio pontino. L’antica chiesa di S. Michele Arcangelo accoglierà il dialogo con la sacralità di Enzo Angiuoni, Mario Boldrini, Eugenio Carmi, Lamberto Correggiari, Laura De Carli, Ermelindo Fiore, Giorgio Galli, Biagio Iadarola, Emilia Isabella, Riccardo Licata, Alfredo Malferrari, Venanzio Manciocchi, Claudio Marini, Fabio Masotti, Luigi Menichelli, Massimo Palumbo, Massimo Pompeo, Vincenzo Pennacchi, Michele Peri, Mario Velocci, Manfred G. Vogt.” (dal testo critico di Vincenzo Scozzarella)



Eventi è una rassegna d'arte contemporanea iniziata a Sermoneta nel 1994; ha visto la curatela per sette edizioni di Andrea Bellini, Antonio Fontana, Guglielmo Gigliotti, Ada Lombardi, Barbara Martusciello. Ospiti dell’evento nelle prime edizioni sono stati anche Giorgio di Genova ed Enrico Crispolti. La mostra, diffusa per tutto il borgo medievale, è un’iniziativa del Centro d’Arte e Cultura di Sermoneta che proprio nel 40° anno di fondazione dell’Associazione ripropone l’esposizione dopo 18 anni, grazie all’interessamento del Sindaco di Sermoneta che ha concesso di nuovo il finanziamento per l’iniziativa, che si avvale della collaborazione di Fabio D’Achille (MAD Museo d’Arte Diffusa di Latina), Antonio Fontana, Lydia Palumbo Scalzi (Galleria storica di Latina) e della curatela di Vincenzo Scozzarella.

Programma degli eventi collaterali

sabato 1 giugno

ore 18.00 Ingresso Porta del Pozzo - Sermoneta

Inaugurazione

ore 18.45 Belvedere

Gli artisti saranno salutati dalla Banda “Fabrizio Carosi” (musicista e ballerino sermonetano del ‘500) con l’inno ufficiale del Comune, diretta dal M° Michele Secci con l’ospite M° Giuseppe Cirilli

sabato 8 giugno

ore 18.00 Palazzo Caetani

“Matematica nelle opere d’arte” - conferenza del divulgatore scientifico Dott. Carlo Screti

sabato 15 giugno

ore 18.00 Palazzo Caetani

“Popoli Lepini e Pontini all’alba della loro storia” - conferenza dell’archeologa Carmela Anastasia

sabato 22 giugno

ore 19.00 MADe20 Corso Garibaldi

“Il 22 giugno è nato un artista” - Concerto a cura dell’Associazione Sergio Ban