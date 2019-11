Arte in Luce al MUG Museo Giannini

Il MUG Museo Giannini di Latina si prepara a ospitare una serie di eventi che lo animeranno fino al 18 dicembre con la rassegna Arte in Luce, organizzata in collaborazione con SOLIDARTE e la sua Officina LUCE. Un titolo che nasce dall’acronimo Officina LUCE ovvero “Laboratorio Urbano di Creatività in Esposizione”, ideato da Solidarte nel 2012 che ben si sposa con l’Officina di Elettrauto presente nel Museo, entrambe fucine di arte e socialità.

Si partirà con l’inaugurazione della personale Conducibilità Materica della giovane artista Silvia Gizzi che si terrà sabato 30 novembre e con una retrospettiva dedicata alle prime cinque edizioni della Biennali d'Arte Contemporanea Città di Latina (78artisti x78anni, Comunicazioni Urbane, Orti Urbani, Multietnie Urbane, Germinazioni). Si potranno ammirare le opere esposte negli ultimi 10 anni in attesa dell’edizione 2020.

All’interno della rassegna si potranno trovare anche delle opere dell’arista pontina Giuliana Bocconcello e alcuni dei suoi “Reperti Urbani ed Extraurbani” che fanno parte del progetto artistico di ricerca di testimonianze, frammenti, dettagli storici e naturalistici, presenti in città e nel territorio pontino.

Ad impreziosire ulteriormente lo spazio un punto gestito dall’Associazione Biblioteca Storico Umanistica Albenziana, nata nel 1957. Un patrimonio di circa 8.000 libri tra saggi storici, letteratura antica e moderna, filosofia, teosofia, monografie, biografie, storia antica e contemporanea, curato dagli eredi del suo fondatore Albenzio Fabozzi, nella sede in Via Marchiafava a Latina.

Nel corso della rassegna si terranno diversi appuntamenti culturali che si concluderanno il 18 dicembre, anniversario di Fondazione della città di Latina.

L’appuntamento

È dunque a partire dal 30 novembre presso il MUG di Latina. Il Museo sarà aperto tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle 17.00 alle 20.00.

Gallery