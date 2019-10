Teatro da Camera: al MAT di Sezze va in scena Atti Comici

Da quest’anno tra i tanti appuntamenti che ogni mese caratterizzano le attività del piccolo ma accogliente MAT Spazio Teatro di Sezze arriva una nuova rassegna Teatro da Camera dedicata alle produzioni della compagnia residente Matutateatro e delle tantissime e talentuose realtà teatrali della nostra regione. L’iniziativa è inserita tra i progetti dell’iniziativa Officina Culturale dei Monti Lepini, sostenuta dalla Regione Lazio.

Si inizia sabato 19 ottobre e in doppia replica domenica 20 con lo spettacolo di Matutateatro Atti Comici. Ideato e diretto da Titta Ceccano vedrà in scena Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri e Andrea Zaccheo in una sorta di divertente e divertita indagine sui meccanismi del comico: dalla farsa al vaudeville passando per il nonsense.

Tra una citazione e l’altra di atti unici di genere comico di grandi autori come Cechov, Eduardo e Campanile, i protagonisti , tre attori che farebbero di tutto pur di far ridere il loro pubblico, salteranno, balleranno, improvviseranno in scena seguendo un ritmo forsennato che di tanto in tanto diventerà tragicomico.

L’appuntamento

È dunque per sabato 19 ottobre alle ore 21.00 e domenica 20 alle 18 e alle 21. È raccomandata la prenotazione ai numeri da effettuare chiamando i numeri 3286115020 – 3291099630 o inviando una email all’indirizzo info@matutateatro.it.

